Gorgosz zapewnił przy tym jednocześnie, że "jawność wynagrodzeń pracowników spółek Skarbu Państwa, w szczególności zatrudnionych na prestiżowych stanowiskach redakcyjnych mediów publicznych, powinny być jawne opinii publicznej". Jak dodał, "dopóki takie przepisy nie obowiązują, Spółka nie może udostępnić kopii umów zawartych pomiędzy Telewizją Polską".

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację posła PiS, likwidator zapewnia, że zarobki czołowych - nowych dziennikarzy są wielokrotnie mniejsze niż tych zatrudnionych przed 20 grudnia 2023 r. Gorgosz zdradził, że tylko jedna osoba ma podpisaną umowę, której wynagrodzenie będzie na poziomie 420 tys. zł brutto rocznie. Jednak jak zaznaczył w świetle prawa nie może ujawniać personaliów dziennikarza.

Sam poseł Matecki nie czuje się usatysfakcjonowany odpowiedzią. Jak napisał na platformie X, "nie dowiedziałem się kiedy te osoby (Czyż, Płuska) podpisały umowy z TVP (...) Na to pismo czekałem kilkanaście dni. Teraz porównajcie jak wyglądają odpowiedzi na pytania Jońskiego kierowane do tych samych osób. Nie dość, że są udzielane błyskawicznie, to jeszcze pełne szczegółów. Tak dziś wygląda ich praworządność".

Nowy główny program informacyjny tworzą m.in. Marek Czyż, Paweł Płuską, Maciej Orłoś, Danuta Dobrzyńska, Marcin Antosiewicz, Tomaszem Marzec, Dorota Bawołek, Jarosław Kulczycki, Sławomir Siezieniewski i Zbigniew Łuczyński.

Gwiazdy telewizji zostały milionerami

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach opinię zbulwersowały zarobki głównych gwiazd programów informacyjnych i komentatorów. Wśród nich Jarosław Jakimowicz miał zarobić w ciągu 2 lat, 2,5 mln zł, Michał Adamczyk jako dyrektor Telewizyjnej Agencji zarobił tylko w ub.r. 1,5 mln zł.

Niektóre z gwiazd dorabiały w publicznym radiu, które płaciło im astronomiczne stawki. znany z TVP Info Adrian Klarenbach w 2023 r. z tytułu prowadzonych na antenie Polskiego Radia rozmów z politykami zarobił ponad 230 tys. zł. Z kolei wicenaczelna "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie" Katarzyna Gójska, prywatnie żona byłego już dziennikarza TVP Michała Rachonia, za rozmowy prowadzone na antenach Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz radiowej Trójki zarobiła w 2023 r. 83 tys. zł.

