Gospodarka światowa

Inflacja hamuje! Nie będzie podwyżek stóp procentowych

Inflacja w USA wyhamowała z 3,7 do 3,2 proc. r/r, a wskaźnik bazowy spadł z 4,1 do 4,0 proc. r/r. Silny, niemal dwucyfrowy spadek cen paliw przyczynił się do tego, że ceny konsumenckie w porównaniu z poprzednim miesiącem nie wzrosły po raz pierwszy od lipca 2022 r. Wygasa jednak także presja cenowa w kluczowych dla Fed usługach. Mniejszy niż ostatnio wzrost zanotowały wydatki na mieszkanie.