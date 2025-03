Kwota wolna od podatku nawet do 231 tys. zł! Jak skorzystać z ulgi PIT?

Więcej pieniędzy dla prosumentów - budżet i termin programu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęło decyzję o znaczącym zwiększeniu budżetu programu "Mój Prąd 6.0". Pierwotnie zakładano 400 mln zł, obecnie pula środków wynosi aż 1,85 mld zł, dzięki dodatkowemu zastrzykowi 600 mln zł.

Program dofinansowania cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Od rozpoczęcia szóstego naboru 2 września 2024 r. do początku marca 2025 r. wpłynęło niemal 83 tys. wniosków na łączną kwotę 1,15 mld zł. Co istotne, ponad 41 tys. wniosków (na kwotę 585 mln zł) dotyczy również dofinansowania magazynów energii elektrycznej, a przeszło 13 tys. (wartość 61 mln zł) obejmuje magazyny ciepła.

Ważna informacja dla potencjalnych beneficjentów: nabór wniosków został przedłużony do 29 sierpnia 2025 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie pula środków.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które:

Wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby

Mają zawartą umowę kompleksową (umowę sprzedaży na wprowadzenie do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji)

Poniosły wydatki na instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r.

Rozliczają się w systemie net-billing

Kluczowy warunek dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r.: aby uzyskać dofinansowanie, konieczna jest jednoczesna inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła.

Na co można otrzymać dotacje?

Zakres dofinansowania obejmuje:

Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 20 kW

Instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii

Instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem ciepła

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wysokość dotacji - konkretne kwoty

Program "Mój Prąd 6.0" przewiduje następujące stawki dofinansowania:

Do mikroinstalacji fotowoltaicznej:

7 000 zł – w przypadku inwestycji obejmującej również magazyn energii lub/i magazyn ciepła



6 000 zł – bez inwestycji w magazyn

Do magazynu energii cieplnej:

Do 5 000 zł – dla magazynów o minimalnej pojemności 20 dm³

Do magazynu energii elektrycznej:

Do 16 000 zł – dla magazynów o minimalnej pojemności 2 kWh

Dlaczego warto magazynować energię w systemie net-billing?

Magazynowanie energii przynosi prosumentom szereg wymiernych korzyści:

Większa autonomia energetyczna – możliwość gromadzenia nadwyżek energii i redukcja strat

Mniejsze uzależnienie od sieci energetycznej – własne zapasy energii na wypadek przerw w dostawie

Lepsze wykorzystanie potencjału OZE – efektywniejsze gospodarowanie wyprodukowaną energią

Oszczędności finansowe – niższe rachunki za prąd i optymalizacja taryf energetycznych

Korzyści ekologiczne – redukcja emisji CO₂

Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków – na co uważać?

Eksperci NFOŚiGW wskazują kilka typowych błędów, które mogą prowadzić do odrzucenia wniosku. Warto ich unikać, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania:

1. Problemy z urządzeniami

Częstym błędem jest przedstawianie do dofinansowania urządzeń, które nie spełniają określonych w programie kryteriów. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić, czy wybrane komponenty spełniają wszystkie wymagania techniczne programu.

2. Nieprawidłowości w dokumentacji finansowej

Problemy z fakturami należą do najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosków:

Braki w fakturach lub niepełne dane

Brak dokumentów potwierdzających dokonanie płatności

Niezgodność danych na fakturach z informacjami podanymi we wniosku

3. Błędy w protokołach odbioru

Eksperci zwracają uwagę na:

Brak protokołu odbioru magazynu energii lub magazynu ciepła

Błędnie wypełniony protokół

Dołączanie protokołu niezgodnego z wymaganym wzorem

4. Brak zaświadczenia od OSD

Niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej. Jego brak skutkuje odrzuceniem wniosku.

5. Problemy z komunikacją

Błędy w podaniu danych kontaktowych, szczególnie adresu e-mail (brak adresu lub wpisanie go z błędem), utrudniają lub wręcz uniemożliwiają komunikację z wnioskodawcą, co może prowadzić do problemów z rozpatrzeniem wniosku.

Jak poprawnie przygotować wniosek? Praktyczne wskazówki

Dokładnie zapoznaj się z warunkami programu – przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego warto przeczytać pełną dokumentację programu dostępną na stronie NFOŚiGW. Sprawdź parametry techniczne urządzeń – upewnij się, że wszystkie komponenty spełniają wymagania programu (np. minimalna pojemność magazynu energii 2 kWh, magazynu ciepła 20 dm³). Przygotuj kompletną dokumentację finansową – zadbaj, aby faktury zawierały wszystkie niezbędne dane, i dołącz dowody płatności. Używaj oryginalnych wzorów dokumentów – pobierz i wypełnij protokoły odbioru zgodne z oficjalnymi wzorami udostępnionymi przez NFOŚiGW. Uzyskaj zaświadczenie od OSD – z wyprzedzeniem wystąp o zaświadczenie potwierdzające przyłączenie do sieci. Podwójnie sprawdź dane kontaktowe – szczególnie adres e-mail, który jest głównym kanałem komunikacji. Zrób kopię całej dokumentacji – przed złożeniem wniosku wykonaj kopie wszystkich dokumentów na wypadek konieczności wyjaśnień.

Na finisz - co warto zapamiętać przed złożeniem wniosku

Program "Mój Prąd 6.0" ma budżet wynoszący 1,85 mld zł

Wnioski można składać do 29 sierpnia 2025 r. (lub do wyczerpania środków)

Maksymalna dotacja na instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii elektrycznej i ciepła może wynieść łącznie 28 000 zł

Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych

Aby uniknąć odrzucenia wniosku, należy szczególnie zadbać o poprawność dokumentacji i spełnienie wszystkich wymagań technicznych

Program "Mój Prąd" to jedna z najważniejszych inicjatyw wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jak podkreśla ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, jest to skuteczne narzędzie zmniejszające zarówno emisję dwutlenku węgla, jak i wysokość rachunków Polaków za energię. Dotychczas, w sześciu edycjach programu, NFOŚiGW wypłacił ponad 3 mld zł dotacji na realizację ponad 560 tys. projektów, co pokazuje skalę i znaczenie tego przedsięwzięcia dla polskiej transformacji energetycznej.

