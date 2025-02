Autor:

Opóźnienia w budowie elektrowni jądrowej przełożą się na droższe ceny prądu

Jak cytuje dokument portal dziennika "Parkiet", zgodnie z kalkulacjami, które otrzymała Komisja, 30 proc. redukcja wydatków kapitałowych na elektrownię jądrową powinna obniżyć cenę za prąd z atomu do przedziału 400-480 zł za MWh.

"Natomiast 40 proc. wzrost tych wydatków podniesie cenę do poziomu 600-680 zł za MWh. Także opóźnienie projektu będzie miało przełożenie na wzrost ceny. Roczne opóźnienie to cena w przedziale 500-580 zł za MWh, 3-letnie opóźnienie skutkuje ceną w przedziale 550-630 zł za MWh."- czytamy.

Portal przy tym zwraca uwagę, że "dodatkowo na koszt projektu wpływ będzie miał kurs walutowy". Według dziennika, "polski rząd oszacował, że 20 proc. deprecjacja złotego do 2040 r. podniesie cenę do przedziału 550-630 zł za MWh, a 20 proc. aprecjacja do 2040 r. zredukuje ją do przedziału 450-530 zł za MWh.".

Z opublikowanej dokumentacji wynika, że podstawowy scenariusz zakłada możliwość wzrostu nakładów inwestycyjnych o 10 proc., współczynnik wykorzystania reaktorów na poziomie 92,7 proc.

W scenariuszu tym przewiduje się koszt budowy na poziomie 192 mld zł nominalnie, czyli 45 mld euro po dzisiejszym kursie, a niecałe 32,5 mld euro po średnim kursie przyjętym w modelu finansowym.

Według portalu, dla porównania, ceny maksymalne (nie są to ceny ostateczne). Jak wyjaśnia "Parkiet", po aukcjach mogą być niższe - dla drugiej fazy morskich farm wiatrowych, które powstaną po 2030 r. wyniosą to 485,71, 499,33 oraz 512,32 zł za MWh netto. Obecnie cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą na 2026 r. kosztuje ok. 459 zł za MWh.

Dziennik "Parkiet" jednoczesnie przypomina, że "obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami rządu, początek komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planuje się na 2036 r." Kolejne dwa miały być oddawane do użytku co rok.

Portal informuje, że jednak jak wynika z dokumentu, który przedstawiono Komisji, „oczekuje się, że nowo wybudowana elektrownia jądrowa zostanie uruchomiona w 2037 r., a jej okres eksploatacji wyniesie 60 lat”.