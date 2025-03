Brakuje jajek, a sklepy wprowadzają klientów w błąd. O co chodzi?

Od marca 2025 aktualizacja kwoty świadczenia

Marzec 2025 roku przynosi pozytywne zmiany dla określonej grupy emerytów. Wraz z coroczną waloryzacją wzrasta wysokość specjalnego dodatku przysługującego seniorom, którzy przez wiele lat pełnili służbę ratowniczą. Nowa kwota świadczenia to 273 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 15 zł w stosunku do poprzedniej wysokości wynoszącej 258 zł.

Dodatek ten, choć może wydawać się niewielki, stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które przez dekady poświęcały swój czas i ryzykowały zdrowie, by nieść pomoc innym. Co ważne, świadczenie to wypłacane jest niezależnie od podstawowej emerytury i innych dodatków, a także nie podlega żadnym ograniczeniom dochodowym.

Czym jest świadczenie ratownicze - podstawy prawne i cel

Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 roku. Jest to specjalny bonus finansowy przeznaczony dla emerytowanych strażaków-ochotników oraz członków innych służb ratowniczych, takich jak ratownicy górscy.

Celem wprowadzenia tego świadczenia było docenienie wieloletniej, często bezinteresownej służby osób, które angażowały się w działania ratownicze. Za wypłatę dodatku odpowiedzialny jest Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do tej pory świadczenie przyznano ponad 112 tysiącom osób. Najwięcej beneficjentów pochodzi z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Liczby te pokazują, jak wiele osób przez lata zaangażowanych było w działania ratownicze w różnych regionach Polski.

Nowa wysokość świadczenia po waloryzacji

Świadczenie ratownicze, podobnie jak inne świadczenia emerytalne, podlega corocznej waloryzacji, która ma na celu dostosowanie jego wysokości do aktualnej sytuacji ekonomicznej i inflacji.

Od 1 marca 2025 roku kwota dodatku wzrosła z 258 zł do 273 zł miesięcznie. Podwyżka wynosi zatem 15 zł, co odpowiada wskaźnikowi waloryzacji ustalonemu na ten rok na poziomie 5,5 proc.

Co istotne, świadczenie ratownicze wypłacane jest w kwocie brutto, jednak nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani nie są od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że beneficjenci otrzymują pełną kwotę 273 zł netto na swoje konto bankowe.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, należy spełnić kilka ściśle określonych warunków. Nie każdy emeryt może ubiegać się o ten dodatek, jest on bowiem dedykowany konkretnej grupie osób z określonym doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Wymagany staż służby

Podstawowym kryterium jest odpowiednio długi staż w służbach ratowniczych. Wymagania w tym zakresie są zróżnicowane ze względu na płeć:

Mężczyźni muszą wykazać co najmniej 25 lat czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kobiety muszą udokumentować minimum 20 lat aktywności ratowniczej.

Staż ten nie musi być ciągły, jednak musi obejmować rzeczywisty udział w akcjach ratowniczych, a nie tylko formalną przynależność do odpowiedniej jednostki.

Wiek emerytalny

Kolejnym warunkiem jest osiągnięcie odpowiedniego wieku:

Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat.

Mężczyźni muszą mieć ukończone 65 lat.

Wiek ten odpowiada standardowemu wiekowi emerytalnemu obowiązującemu obecnie w Polsce.

Dokumentowanie działalności ratowniczej

Istotnym kryterium jest także możliwość udokumentowania swojej działalności ratowniczej, przy czym aktywność ta musi obejmować okres przed 31 grudnia 2011 roku.

Dokumentacja może przyjmować różne formy, w zależności od okresu, którego dotyczy:

Dla działalności po 2011 roku wystarczające są zaświadczenia z Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku aktywności sprzed 2011 roku konieczne może być przedstawienie oświadczeń świadków. Co ważne, przynajmniej jeden z tych świadków musi pełnić funkcję publiczną lub pracować w administracji samorządowej, co ma zwiększyć wiarygodność takich oświadczeń.

Procedura składania wniosku

Osoby spełniające powyższe kryteria muszą przejść przez odpowiednią procedurę, aby otrzymać świadczenie ratownicze. Proces ten, choć względnie prosty, wymaga zebrania odpowiedniej dokumentacji i dopełnienia określonych formalności.

Gdzie i jak złożyć dokumenty

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP), właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dokument powinien zawierać komplet danych osobowych wnioskodawcy oraz szczegółowe informacje dotyczące okresu pełnienia służby i udziału w akcjach ratowniczych. Precyzyjne i rzetelne wypełnienie wniosku zwiększa szanse na szybkie rozpatrzenie sprawy, bez konieczności uzupełniania dokumentacji.

Wymagane załączniki

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki, które potwierdzą uprawnienia do otrzymania świadczenia:

Zaświadczenia potwierdzające udział w akcjach ratowniczych, wydane przez Państwową Straż Pożarną.

Oświadczenia świadków, jeżeli okres aktywności przypada na czas przed 2011 rokiem.

Dokumenty potwierdzające tożsamość i wiek wnioskodawcy.

Kompletność załączonej dokumentacji ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Weryfikacja wniosku

Po złożeniu wniosku komendant PSP analizuje zgromadzone materiały i weryfikuje, czy wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Decyzja o przyznaniu dodatku wydawana jest w formie pisemnej.

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, wnioskodawca ma prawo odwołać się do komendanta wojewódzkiego PSP, który dokonuje ponownej analizy sprawy. Warto pamiętać, że pozytywna decyzja oznacza przyznanie świadczenia dożywotnio, bez konieczności corocznego odnawiania wniosku.

Terminy i sposób wypłaty świadczenia

Świadczenie ratownicze wypłacane jest regularnie, co miesiąc, na konto bankowe beneficjenta. Pieniądze trafiają do uprawnionych osób do 15. dnia każdego miesiąca. Za realizację wypłat odpowiedzialny jest Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2025 roku pierwsza wypłata zwaloryzowanego świadczenia w wysokości 273 zł nastąpi do 15 marca. Osoby, które dopiero uzyskają decyzję o przyznaniu dodatku, otrzymają go od miesiąca złożenia wniosku, pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagane kryteria.

Świadczenie ratownicze jest wypłacane niezależnie od innych świadczeń i dodatków, co oznacza, że nie wpływa na harmonogram wypłat podstawowej emerytury czy renty.

Wpływ świadczenia na inne dodatki i świadczenia

Wiele osób zastanawia się, czy otrzymywanie dodatku ratowniczego może negatywnie wpłynąć na inne świadczenia, takie jak emerytura podstawowa, dodatki kombatanckie czy różne formy wsparcia socjalnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie ratownicze jest przyznawane niezależnie od wysokości emerytury oraz innych dodatków przysługujących seniorom. Co więcej, nie jest ono uwzględniane przy ustalaniu progów dochodowych, które decydują o przyznaniu innych form pomocy społecznej.

Dodatkowo, ponieważ świadczenie to nie podlega opodatkowaniu ani obciążeniu składkami na ubezpieczenie zdrowotne, jego wysokość brutto jest równa kwocie netto otrzymywanej przez beneficjentów. Dzięki temu seniorzy mogą w pełni korzystać z przyznanego wsparcia finansowego, bez obaw o zmniejszenie innych otrzymywanych świadczeń.

Podsumowanie - najważniejsze informacje

Świadczenie ratownicze to ważny element systemu wsparcia dla emerytowanych strażaków-ochotników i ratowników górskich, którzy przez lata angażowali się w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Oto najważniejsze informacje dotyczące tego dodatku:

Od 1 marca 2025 roku wysokość świadczenia ratowniczego wynosi 273 zł miesięcznie (netto).

Świadczenie przysługuje byłym strażakom OSP i ratownikom górskim po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Wymagany staż służby to minimum 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

Konieczne jest udokumentowanie działalności ratowniczej sprzed 31 grudnia 2011 roku.

Wniosek należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.

Wypłata świadczenia następuje do 15. dnia każdego miesiąca.

Dodatek nie wpływa na wysokość innych świadczeń i jest wypłacany dożywotnio.

Świadczenie ratownicze, choć może nie być kwotą zmieniającą radykalnie sytuację finansową emeryta, stanowi formę uznania i podziękowania za lata poświęcone służbie ratowniczej. Jest to również dodatkowy zastrzyk gotówki, który może pomóc w pokryciu bieżących wydatków.