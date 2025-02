Spis treści

Dodatki do rent i emerytur po waloryzacji 2025

Sytuacja finansowa emerytów w 2025 roku jest trudniejsza niż w roku poprzednim, gdy waloryzacja świadczeń wyniosła 12,12 procent. Jednak mimo niższego wskaźnika, seniorzy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci różnorodnych dodatków do emerytury. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego – o 68,52 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny, przysługujący osobom powyżej 75. roku życia oraz całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, wzrośnie o 18,16 zł i wyniesie 348,23 zł. Z kolei osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego otrzymają o 16,49 zł więcej, czyli 316,31 zł miesięcznie. Warto sprawdzić, do których dodatków mamy prawo, ponieważ część z nich jest przyznawana dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku do ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny to jedno z ważniejszych świadczeń dodatkowych dla seniorów, które w 2025 roku wzrośnie do kwoty 348,23 zł miesięcznie. Przysługuje on dwóm grupom uprawnionych:

osobom, które ukończyły 75 lat,

osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji – niezależnie od wieku.

Co istotne, seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków o przyznanie tego świadczenia – ZUS przyznaje je z urzędu, wydając odpowiednią decyzję i informując o tym zainteresowanego. Dodatek jest wypłacany co miesiąc, w tym samym terminie co emerytura lub renta.

Warto pamiętać, że w przypadku pobytu w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym należy poinformować o tym ZUS, gdyż może to wpłynąć na prawo do otrzymywania dodatku. Również wszelkie zmiany adresu powinny być zgłaszane do Zakładu, ponieważ korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną. Od decyzji w sprawie dodatku pielęgnacyjnego przysługuje prawo odwołania w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Dodatki kombatancki i kompensacyjny

Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny to świadczenia skierowane do szczególnej grupy emerytów i rencistów. O pierwszy z nich mogą ubiegać się kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji. Z kolei dodatek kompensacyjny przysługuje wdowom i wdowcom po kombatantach lub ofiarach represji. Po marcowej waloryzacji w 2025 roku wysokość dodatku kombatanckiego wzrośnie o 18,16 zł – z 330,07 zł do 348,23 zł miesięcznie. Natomiast dodatek kompensacyjny, który zawsze stanowi 15 proc. kwoty dodatku kombatanckiego, zostanie podwyższony z 49,51 zł do 52,24 zł (wzrost o 2,73 zł). Warto pamiętać, że oba świadczenia nie są przyznawane automatycznie – aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ten dodatek to szczególne świadczenie przysługujące nauczycielom, którzy w okresie okupacji prowadzili tajne komplety. Od 1 marca 2025 roku kwota tego dodatku wzrośnie o 18,16 zł – z dotychczasowych 330,07 zł do 348,23 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia jest powiązana z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem i stanowi 10 proc. tej kwoty z kwartału poprzedzającego termin waloryzacji emerytur i rent. O przyznanie dodatku mogą ubiegać się emerytowani nauczyciele, którzy udokumentują swoją działalność edukacyjną w czasie wojny.

Dodatek do renty inwalidy wojennego to najwyższe spośród wszystkich dodatków świadczenie wypłacane przez ZUS, które w 2025 roku wyniesie 1332,25 zł miesięcznie. Jest to wzrost o 68,52 zł w porównaniu z dotychczasową kwotą 1263,73 zł, co stanowi największą nominalną podwyżkę wśród wszystkich dodatków objętych marcową waloryzacją. Świadczenie to przysługuje osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych, a jego znacząca wysokość ma stanowić formę rekompensaty za poniesione szkody i cierpienia.

Dodatek dla przymusowo zatrudnianych to świadczenie pieniężne, które od marca 2025 roku wzrośnie do kwoty 348,23 zł miesięcznie (wzrost o 18,16 zł). Przysługuje ono trzem grupom byłych żołnierzy:

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w latach 1949-1959 w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach pozyskiwania rud uranowych;

żołnierzom z poboru z 1949 roku wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla i kamieniołomach;

oraz żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem z Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzającym rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia. Co istotne, dodatek przysługuje bez względu na długość okresu przymusowego zatrudnienia i jest wypłacany co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą.

Autor:

Dodatek dla weterana poszkodowanego to świadczenie przeznaczone dla uczestników zagranicznych misji pokojowych lub stabilizacyjnych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania swoich obowiązków. Wysokość dodatku jest uzależniona od stopnia uszczerbku na zdrowiu i wynosi od 10 do 80 procent najniższej emerytury, która od marca 2025 roku wyniesie 1878,91 zł. Oznacza to, że miesięczna kwota dodatku może wynieść od 187,89 zł do 1503,13 zł. Aby otrzymać to świadczenie, weteran musi złożyć odpowiedni wniosek oraz posiadać przyznane świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku lub choroby nabytej podczas działań poza granicami państwa.

Dodatek dla osób deportowanych jest świadczeniem skierowanym do ofiar represji III Rzeszy i ZSRR. Przysługuje osobom, które w latach 1939-1945 były osadzone w obozach pracy przymusowej z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych lub religijnych, a także deportowanym do pracy przymusowej na okres minimum 6 miesięcy. Deportacja mogła nastąpić w granicach przedwojennej Polski lub na tereny III Rzeszy i obszary okupowane (1939-1945), a także do ZSRR i na tereny przez niego okupowane (od 17 września 1939 do 5 lutego 1946 lub do końca 1948 roku z obecnego terytorium Polski).

Od marca 2025 roku wysokość świadczenia będzie wynosić od 17,46 zł do 330,87 zł miesięcznie, w zależności od liczby przepracowanych przymusowo miesięcy (maksymalnie za 20 miesięcy). Jest to wzrost od 0,91 zł do 17,26 zł w stosunku do poprzednich kwot.

Ważne! Warunkiem otrzymania dodatku jest posiadanie polskiego obywatelstwa zarówno w czasie podlegania represjom, jak i obecnie. Świadczenie jest przyznawane wyłącznie na wniosek złożony w ZUS.

Dodatki dla cywilnych ofiar wojny

Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych jest równe wysokości renty socjalnej, która odpowiada kwocie najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji w 2025 roku wyniesie ono 1878,91 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 97,95 zł. Aby otrzymać to świadczenie, niezbędne jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne! Osoby uprawnione do dodatku dla cywilnych ofiar wojny, które posiadają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny wyższy o 50 proc. W 2025 roku będzie to kwota 522,34 zł miesięcznie, zamiast standardowych 348,23 zł.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to specjalne świadczenie przysługujące kombatantom oraz osobom uprawnionym, w tym wdowom i wdowcom po kombatantach. Od 1 marca 2025 roku jego wysokość wzrośnie o 16,49 zł – z dotychczasowych 299,82 zł do 316,31 zł miesięcznie. Świadczenie to ma na celu częściową rekompensatę kosztów energii elektrycznej, gazowej i cieplnej, a przyznawane jest wyłącznie na wniosek złożony w ZUS. Jest to stałe, comiesięczne wsparcie, które podlega corocznej waloryzacji wraz z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla to świadczenie kierowane do szczególnej grupy emerytów i rencistów górniczych. Przysługuje ono osobom, które uzyskały emeryturę lub rentę przed 1 stycznia 2007 roku i posiadały wtedy uprawnienia do bezpłatnego węgla z kopalń, które zostały całkowicie zlikwidowane. Do świadczenia uprawnieni są również wdowy, wdowcy i sieroty pobierający rentę rodzinną po takich górnikach, a także osoby uprawnione z przedsiębiorstw robót górniczych. W 2025 roku miesięczna wysokość ekwiwalentu będzie wynosić 243,57 zł dla uprawnionych do deputatu w ilości 2,5 tony węgla oraz 292,28 zł dla uprawnionych do 3 ton. Wysokość świadczenia jest wyliczana na podstawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego wypłatę. Aby otrzymać ekwiwalent, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

