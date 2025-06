To już pewne

Mediana wynagrodzeń w Polsce

W grudniu 2024 roku mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła 7266,8 zł brutto. Oznacza to, że połowa Polaków zarabiała mniej niż ta kwota, a połowa więcej. Jak podkreślają eksperci, mediana jest lepszym wskaźnikiem niż średnia, ponieważ jest mniej wrażliwa na skrajne wartości i lepiej odzwierciedla typowe zarobki.

Mimo pewnych postępów, luka płacowa w Polsce wciąż jest znacząca. Mediana wynagrodzeń mężczyzn wyniosła 7424,5 zł, czyli o 299,85 zł więcej niż mediana wynagrodzeń kobiet, która wyniosła 7124,65 zł. Zasadniczo, im większa firma, tym większe różnice w wynagrodzeniach między mężczyznami a kobietami na korzyść mężczyzn.

Poprawa zarobków

Zarobki Polaków w porównaniu do listopada 2024 roku znacząco się poprawiły. W listopadzie mediana wyniosła 6842 zł (7077,6 zł dla mężczyzn i 6615,46 zł dla kobiet). Wynika to zapewne z faktu, że w grudniu licznie wypłacane są nagrody, doliczane premie świąteczne itp. Rok do roku także widać wyraźny wzrost dochodów - w grudniu 2023 roku mediana wynagrodzeń wyniosła 5700 zł brutto.

Wyjątkiem od ogólnej tendencji są mikrofirmy zatrudniające do 5 osób. W tych firmach mediana wynagrodzeń jest równa dla obu płci i wyniosła w grudniu 2024 roku dokładnie 4300 złotych, czyli równowartość pensji minimalnej.

Średnie wynagrodzenie w małych podmiotach wskazuje natomiast na lekką przewagę kobiet wśród najbiedniejszych pracowników, bo o ile mężczyznom mikrofirmy płaciły przeciętnie 5430,15 zł, o tyle kobietom już 5716,1 zł.

Może to jednak wynikać z faktu, że tak małe firmy częściej poruszają się w szarej strefie i płacą "pod stołem". Taka forma wypłaty wynagrodzenia zdecydowanie mniej opłaca się kobietom, które częściej niż mężczyźni korzystają z urlopów rodzicielskich czy zwolnień chorobowych na dzieci.

Branżowe różnice w wynagrodzeniach

Dane w podziale na branże wskazują na pewne anomalie. W budownictwie mediana wynagrodzeń kobiet wyniosła 6448,18 zł, a mężczyzn 4492,04 zł brutto. A to właśnie w budownictwie wynagrodzenia "pod stołem" są nadal bardzo popularne, ale przede wszystkim wśród mężczyzn (których większość pracuje fizycznie), a nie wśród kobiet, które w tej branży albo pełnia funkcje administracyjne, albo zajmują wyspecjalizowane inżynierskie pozycje o wyższych wynagrodzeniach. Mediana wynagrodzeń kobiet (i przeciętna pensja też) jest niższa od mediant pensji mężczyzn dopiero w firmach zatrudniających powyżej 50 osób. Im większa firma, tym kobiety zarabiają relatywnie mniej w porównaniu do mężczyzn. Co nie zmienia faktu, że bardziej opłaca się pracować u dużego pracodawcy niż małego. Mediana w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób wyniosła dla kobiet 7955,48 zł, a dla mężczyzn 9538,13 zł.

Najsłabiej płacącą branżą niezmiennie pozostaje branża "zakwaterowanie i gastronomia" - mediana wynagrodzeń wyniosła w niej 4400 zł brutto. Wynagrodzenia mężczyzn wyniosły 4409,03 zł brutto, a kobiet 4386,41 zł brutto.