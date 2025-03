Koniec zmiany czasu? Polska walczy w UE

Polskie sklepy internetowe co raz lepiej zarabiają. Średnie firmy generują miliardy złotych

Coraz bliżej końca zmiany czasu

Co roku wprowadzamy czas letni na pół roku - od końca marca, a na końcu października przechodzimy na czas zimowy. W Unii Europejskiej od lat trwają prace nad projektem mającym zlikwidować zmianę czasu. Polska chce wykorzystać swoją prezydencję w UE, aby zakończyć zmianę czasu - zapowiedział to na jesieni 2024 r. minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Jak podaje "Fakt", temat ten został wpisany do agendy polskiej prezydencji. Prace nad uchyleniem dyrektywy 2000/84/WE, która miała znieść zmianę czasu, rozpoczęto już w 2018 r. Na koniec zmiany czasu muszą się zgodzić wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Minister już działa

Polska objęła prezydencję w UE 1 stycznia 2025 r., do końca czerwca mamy czas na wprowadzenie końca zmiany czasu.

Zgodnie z zapowiedziami, kierownictwo MRiT w ramach trwającej polskiej prezydencji w Radzie UE, podjęło działania, które mają przełamać impas i nadać nowy impuls w negocjacjach dotyczących odejścia od sezonowej zmiany czasu – wyjaśnia "Faktowi" resort rozwoju.

Minister Paszyk już rozmawiał w sprawie wznowienia negocjacji nad dyrektywą z komisarzem ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolasem Tzitzikostasem, w czasie posiedzenia Kolegium Komisarzy z Radą Ministrów w Gdańsku.

- Przekonał komisarza, aby nie wycofywał dyrektywy z programu prac KE na 2025 rok. Pracujemy wspólnie z gabinetem komisarza i Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu (MOVE) nad dalszymi działaniami w tym obszarze – podaje biuro prasowe resortu.

Cztery zmiany czasu przed nami

Do 2026 r. obowiązuje unijne rozporządzenie, które podaje terminy, w których przestawiane są wskazówki zegarków. Czas zimowy zmienimy:

* 30 marca 2025 r.

* 29 marca 2026 r.Czas letni na zimowy zmienimy:

* 26 października 2025 r.

* 25 października 2026 r.