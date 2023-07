Inflacja w czerwcu 2023. GUS ujawnił najnowsze dane

Inflacja w czerwcu 2023. GUS podał najnowsze dane

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. wzrosły rdr o 11,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt był zgodny z szacunkiem flash. Wskaźnik inflacji w maju wynosił 13 proc.

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po maju 2023 r. wyniosła 5,2 mld EUR.

Ceny towarów i usług w kryzysie inflacyjnym. Co podrożało najbardziej?

"Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,3 proc.), odzieży i obuwia (o 0,9 proc.), transportu (o 0,3 proc.) oraz mieszkania (o 0,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt. proc., 0,04 pkt. proc. i po 0,02 pkt. proc." - napisano.

Z kolei wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,1 proc.), restauracji i hoteli (o 0,7 proc.) oraz zdrowia (o 0,5 proc.) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,07 pkt. proc., 0,04 pkt. proc. i 0,03 pkt. proc.

Premier o sytuacji gospodarczej w Polsce. "Przeszliśmy przez falę kryzysów najlepiej wśród krajów Europy"

Premier Mateusz Morawiecki zapytany w piątek o polską gospodarkę odparł, że aby faktycznie pokazać jak sobie radzi trzeba zestawić Polskę z innymi krajami. "Tak naprawdę dzisiaj my cały czas mamy potężny problem, jak i większość krajów Europy. To jest wysoka inflacja, wysokie ceny. Ona wprawdzie bardzo szybko spada i to mnie cieszy, ale cały czas jest za wysoka. Jednak tempo jej spadku jest tak szybkie, zaskakuje ekonomistów, że nie jest wykluczone, że już za parę miesięcy stopy procentowe banku centralnego będą obniżane. Tego nie wiem, bo to nie jest prerogatywa rządu, ale analitycy i ekonomiści coraz częściej na to wskazują" - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że porównując wzrost gospodarczy Polski do innych krajów europejskich przeszliśmy przez falę kryzysów tj. Covid, kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny, wojnę na Ukrainie, poszarpane łańcuchy produkcji najlepiej wśród krajów Europy.

