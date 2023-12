Złoty traci względem kluczowych walut. Co wpływa na kursy walut?

Inflacja w listopadzie 2023

Inflacja w Polsce w listopadzie wyniosła 6,6 proc. GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Wygląda na to, że prognozowania ekonomistów sprawdzają się. Przypomnijmy, że na początku 2023 roku przewidywali on zamknięcie roku z inflacją jednocyfrową, w najlepszej sytuacji na poziomie około 6,5/7proc. GUS oficjalnie zakomunikował, że "ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,6% (przy wzroście cen usług – o 8,6% i towarów – o 5,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 1,0%, przy spadku cen usług – o 0,1%)".

Co wpłynęło na taki poziom inflacji? GUS wylicza, że w listopadzie 2023 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 5,1%), żywności (o 0,9%), zdrowia (o 0,7%) oraz restauracji i hoteli (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,43 p. proc., 0,23 p. proc., 0,04 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7%) oraz łączności (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio po 0,04 p. proc.

Zaś w porównaniu z miesiącem analogicznym 2022 roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 7,6%), żywności (o 6,9%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 9,9%) oraz restauracji i hoteli (o 10,3%), podniosły wskaźnik odpowiednio o 1,90 p. proc., 1,72 p. proc., 0,56 p. proc. i 0,53 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,2%) obniżyły ten wskaźnik o 0,22 p. proc.

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia? Pytanie 1 z 10 1.Buty Relaks były ocieplone: filcem futrem gąbką Dalej