Inflacja w październiku może wzrosnąć do 3% z 2,9% we wrześniu, głównie przez wzrost cen paliw.

Istnieje prawdopodobieństwo, że inflacja utrzyma się na poziomie 2,9%, co mogłoby zwiększyć szanse na obniżkę stóp procentowych przez RPP.

Ceny nośników energii i ogrzewania pozostają źródłem niepewności, z tendencją do dalszych wzrostów.

Inflacja bazowa prawdopodobnie utrzyma się na poziomie 3,2%, stabilizując się trzeci miesiąc z rzędu

Jaka będzie inflacja w październiku 2025?

Dzisiaj w piątek (31.10) Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ekonomiści banku PKO BP spodziewają się niewielkiego wzrostu. Zgodnie z ich przewidywaniami, wskaźnik CPI może przyspieszyć do 3,0 proc. w ujęciu rocznym, po dwóch miesiącach stabilizacji na poziomie 2,9 proc.

Oczekujemy, że inflacja CPI w październiku minimalnie wzrośnie do 3 proc. w ujęciu rocznym z 2,9 proc. w sierpniu i wrześniu – powiedział PAP ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor.Ekspert zaznaczył jednak, że istnieje również inny, bardziej optymistyczny wariant. Analitycy nie wykluczają, że całkiem prawdopodobny jest scenariusz, w którym inflacja w październiku utrzyma się na dotychczasowym poziomie 2,9 proc. Na taki wynik wskazuje część modeli prognostycznych banku. Ostateczne dane poznamy po komunikacie GUS.

Co podrożało najbardziej w październiku?

Głównym motorem napędowym ewentualnego wzrostu inflacji mają być ceny paliw. Analitycy PKO BP wskazują, że w ujęciu miesięcznym odnotowały one wzrost, podczas gdy rok temu o tej porze spadały o 2,2 proc. m/m. Mniejszy wpływ na ogólny wskaźnik będą miały natomiast ceny żywności i napojów, które – wbrew sezonowym tendencjom – wzrosły tylko nieznacznie.

Źródłem niepewności pozostają ceny nośników energii. Kamil Pastor przyznał, że „bilans czynników ryzyka przechyla się w kierunku silniejszych podwyżek”. Jakie rachunki mogą wzrosnąć?

Oczekujemy kolejnego wzrostu cen w ujęciu miesięcznym. W ostatnich miesiącach, w związku z odmrożeniem cen ciepła od lipca i wchodzeniem w życie nowych taryf, przyspieszało tempo wzrostu cen ciepłej wody i ogrzewania – wyjaśnił ekonomista PKO BP.

Czy RPP obniży stopy procentowe w listopadzie?

Odczyt inflacji będzie kluczową wskazówką dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP) przed listopadowym posiedzeniem. Według Kamila Pastora, utrzymanie się inflacji na poziomie 2,9 proc. mogłoby skłonić Radę do cięcia stóp.

Niższy od przedstawionych po poprzednim posiedzeniu RPP prognoz NBP odczyt inflacyjny mógłby z kolei zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że Rada obniży stopy procentowe na najbliższym, listopadowym posiedzeniu – stwierdził analityk.Co ciekawe, nawet realizacja bazowego scenariusza, czyli wzrostu inflacji do 3 proc., nie zamyka drogi do łagodzenia polityki monetarnej. W ocenie eksperta PKO BP, nawet przy lekkim wzroście inflacji nie można wykluczyć obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Prognozy wskazują również, że inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, może utrzymać się na stabilnym poziomie 3,2 proc. już trzeci miesiąc z rzędu.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber