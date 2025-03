Poczta Polska szaleje. Zwolnienia grupowe i 200 mln na premie. Co się dzieje?

"W 2026 r. inflacja ukształtuje się na poziomie 3,5 proc., a w 2027 r. osiągnie cel NBP" - powiedział w czwartek prezes banku centralnego Adam Glapiński. Zastrzegł, że istnieje bardzo wiele czynników, które mogą wpływać na poziom inflacji w tak odległym horyzoncie; jednym z nich jest dynamika płac.

Czy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na to, że założenia Glapińskiego faktycznie będą realizowane? GUS podał właśnie najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Inflacja w lutym wyniosła rok do roku 4,9 proc. "Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2025 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,9% (przy wzroście cen usługo 6,6% i towarów o 4,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 0,8% i towarów – o 0,2%)" - podał GUS.

W strukturze wydatków gospodarstw domowych wzrósł udział w zakresie transportu, rekreacji i kultury, zdrowia, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, edukacji oraz restauracji i hoteli. Obniżył się udział wydatków w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, łączności, innych towarów i usług oraz w niewielkim stopniu odzieży i obuwia.

Ważne dane inflacyjne

Dane o inflacji są uważnie monitorowane przez rząd i NBP. To na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące polityki fiskalnej i monetarnej. Na przykład w zależności od wskaźnika inflacji rząd może wprowadzać programy osłonowe dla najuboższych, a NBP może decydować o zmianie stóp procentowych.

Wysoka inflacja ma bezpośredni wpływ na siłę nabywczą pieniądza. Oznacza to, że za tę samą kwotę możemy kupić mniej towarów i usług. Szczególnie dotkliwe jest to dla osób o niskich dochodach, które dużą część swoich wydatków przeznaczają na podstawowe potrzeby, takie jak żywność i energia.

