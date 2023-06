Inflacja w USA mocno hamuje w przededniu ważnej decyzji Fed

FED zmieni stopy procentowe w USA?

Gdy stało się jasne, że czerwcowa podwyżka prawdopodobnie nie zyska wystarczającego poparcia wśród głosującej dwunastki członków Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku, dolar przerwał majowe odbicie. USD/PLN, który dwa tygodnie temu naruszał 4,25, w pierwszej części tygodnia zanurkował w kierunku 4,10 i majowych, kilkunastomiesięcznych dołków. EUR/USD mozolnie wspiął się do 1,08, a dolar w relacji do koszyka głównych walut osłabił się od początku miesiąca o 1 proc.

Choć zatrzymanie podwyżek wygląda na przesądzone, tego samego nie można powiedzieć definitywnie o końcu cyklu. Liczni, bardziej neutralnie nastawieni decydenci zdają się być otwarci na pomysł podniesienia stóp na lipcowym posiedzeniu. Podwyżka za sześć tygodni wyceniona jest obecnie na ok. 60 proc. Wskazówek, jak bardzo jest prawdopodobna, rynek będzie szukał w komunikacie, nowych projekcjach FOMC oraz na konferencji szefa Fed. Spodziewamy się dość ostrego wydźwięku posiedzenia i podkreślenia, że żadnego scenariusza nie należy wykluczać. W krótkim terminie może to sprzyjać dolarowi i zaszkodzić walutom rynków wschodzących. W przypadku złotego dodatkowym balastem jest czwartkowy wyrok TSUE.

Ostatecznie wszystko rozstrzygną informacje napływające z gospodarki i regionalnych banków. Uważamy przy tym, że o ile kilka tygodni temu inwestorzy zbyt pochopnie wycenili, że Fed od września zacznie ciąć stopy procentowe, o tyle teraz mogą zbyt duże prawdopodobieństwo przypisywać kontynuacji podwyżek. W taką ocenę wpisują się dane o inflacji, które trzeci raz z rzędu wypadły poniżej prognoz. W maju dynamika CPI wyhamowała z 4,9 do 4,0 proc. r/r, z kolei uporczywa inflacja bazowa obniżyła się z 5,5 do 5,3 proc. r/r. Wygasanie presji cenowej i osłabienie wzrostu gospodarczego powinny skłonić Fed, by za kilka miesięcy myśleć o obniżeniu stóp procentowych. To z kolei sprzyjać będzie wznowieniu trendu spadkowego w notowaniach dolara. Prognozy Cinckciarz.pl zakładają niezmiennie, że w drugim półroczu kurs USD/PLN spadnie poniżej 4,0, a EUR/USD zadomowi się powyżej 1,10.

