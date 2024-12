InPost: gwarantujemy dostawę przed Świętami!

Jeśli jeszcze nie udało Ci się zamówić lub wysłać prezentów, to InPost ma dobrą wiadomość: gwarantuje dostawę do maszyn Paczkomat przed Świętami! Gwarancja dotyczy przesyłek nadanych do niedzieli, 22 grudnia, do godz. 13:00, a w niektórych strefach nawet do 16:00. Godzina zależy od strefy (kodu pocztowego), w której znajduje się paczkomat.

W przypadku zamówienia z odbiorem przez paczkomat w jednym z wybranych sklepów:

* Amazon,

* Decathlon,

* Media Expert,

* Tantis,

* Answear,

* Modivo,

* SUPER-PHARM,

* Militaria.pl,

a także: Apart, Born2be, Douglas, DOZ.pl, eZebra, Gemini.pl, GymBeam, Humbi, Kokonki.pl, Many Mornings, Media Markt, Melissa, North.pl, Pakuten, Pancernik, Renee, RTV Euro AGD, R-Gol, Sephora, Sklep Biegacza, Sklep Koszykarza, Sportano, Świat Supli, Ubra, W.Kruk, Warsaw Sneaker Store, x-kom.pl, 4F, to w ramach specjalnej oferty dla sklepów e-commerce przesyłki nadane nawet do poniedziałku, 23 grudnia, do godz. 13:00, InPost dostarczy jeszcze 24 grudnia.

Już po raz szósty zapewniamy naszym klientom gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia, ale w tym roku wyznaczyliśmy sobie naprawdę rekordowo ambitne cele! Dzięki wysokiej jakości naszych usług i największej sieci logistycznej w Europie, każdą paczkę nadaną 22 grudnia, a w przypadku kilkudziesięciu sklepów nawet 23 grudnia, dostarczymy do odbiorców w Wigilię – mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

Warunki gwarancji dostawy

Usługa dotyczy wszystkich oddziałów InPost, i co ważne, nie ponosisz żadnych opłat. Gwarancja dostawy na święta obowiązuje dla paczek nadanych przez Paczkomat oraz za pośrednictwem Kuriera InPost z odbiorem przez maszynę Paczkomat. Gwarancja dostawy przed Świętami dotyczy wyłącznie przesyłek kierowanych do urządzenia Paczkomat. Gwarancja dostawy nie obejmuje paczek kierowanych na adres domowy lub do PaczkoPunktu.

Paczki nadane z zagranicy, jak również paczki wysyłane za granicę, nie są objęte gwarancją dostawy. W przypadku przesyłek międzynarodowych czas dostawy może być uzależniony od takich czynników, jak: procedury celne, warunki transportu czy opóźnienia związane z transportem międzynarodowym.