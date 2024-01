Jacek Kurski, jego żona Joanna i jej były mąż zarobili fortunę w TVP

Duda zablokuje budżet rządu Tuska? Zagrożenie dla 800 plus i dwóch waloryzacji emerytur

Budżet państwa 2024. Czy zabraknie pieniędzy na 800 plus i inne świadczenia?

Zmiany w 500 plus dla seniorów! Sporo zyskają w 2024 roku

Jacek Kurski objął stanowisko prezesa Telewizji Polskiej w styczniu 2016 roku i pełnił je do września 2022 roku. Po odwołaniu przez Radę Mediów Narodowych w marcu 2020 roku, powrócił do zarządu po trzech miesiącach, a następnie został ponownie wybrany na prezesa w sierpniu 2020 roku. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, opublikowanego kilka miesięcy temu, Kurski i Mateusz Matyszkowicz, jako członkowie zarządu Telewizji Polskiej, zarobili od 2021 do połowy ubiegłego roku łącznie 3,88 mln zł brutto, z premiami znacznie przewyższającymi ich podstawowe pensje.

Należy również zaznaczyć, że Jackowi Kurskiemu wypłacono odprawę oraz rekompensatę za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy, co łącznie wyniosło 216 tys. zł.

Ile zarobiła Joanna Kurska?

Joanna Kurska, wcześniej Klimek, rozpoczęła pracę w TVP w lutym 2016 roku, obejmując stanowisko dyrektora biura programowego. Zrezygnowała z tej funkcji w listopadzie 2016 roku, co TVP tłumaczyło jej osobistą relacją z prezesem Jackiem Kurskim. Łącznie za 13 miesięcy pracy w tym mediach zarobiła 1,53 mln zł brutto. Po dymisji Jacka Kurskiego, Joanna Kurska została szefową programu "Pytanie na Śniadanie", a następnie zrezygnowała z tej funkcji na początku ubiegłego roku.

Tomasz Klimek, były mąż Joanny Kurskiej, osiągnął również znaczące zarobki w Telewizji Polskiej, gdzie pracował jako reżyser programów rozrywkowych i koncertów. Jego brutto zarobki w latach 2018-2023 wyniosły 3,86 mln zł, a był zatrudniony w Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP.

Raport NIK wykazał, że dwóch reżyserów zatrudnionych w Agencji Kreacji, Rozrywki i Oprawy Telewizji Polskiej, podpisało przez dwa lata kilkadziesiąt umów cywilnoprawnych z nadawcą, osiągając zarobki brutto odpowiednio 1,4 mln zł i 1,2 mln zł. NIK nie ujawniła ich nazwisk w opublikowanym raporcie.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej