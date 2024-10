Jak szukać pracy? Ominąć rekrutera i od razu iść do szefa

Nowy dzień wolny od pracy w Polsce! To wydłuży ulubione święta Polaków

Nowa praca

Na rynku pracy cały czas mamy ruch. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pensje idą w górę. Mówi się, że cały czas mamy rynek pracownika. Teoretycznie ofert pracy na rynku jest mnóstwo. Jednak schody zaczynają wtedy, gdy pojawiają się konkretne wymagania i oczekiwania - zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Jak znaleźć tę upragnioną pracę? Najprościej to wysłać CV na adres mailowy podany w ogłoszeniu lub przez wyspecjalizowane platformy i aplikacje. W takiej sytuacji CV trafia pod jeden zbiorczy mail, na który swoje aplikacje wysyłają dziesiątki, a nawet i tysiące kandydatów. Przebicie się przez sito rekruterów może być wyjątkowo trudne.

W takiej sytuacji, kandydaci coraz częściej wykazują się własną inicjatywą i postanawiają skierować swoje podania o pracę bezpośrednio do swoich potencjalnych nowych przełożonych lub kadry zarządzającej działem kadr lub rekrutacji. Poprzez takie działania chcą mieć pewność, że na ich CV właściwa osoba zwróci uwagę, a jeśli się zainteresuje ofertą, to już odpowiednio pokieruje sprawę. I w takim postępowaniu nie ma niczego złego. Jednak eksperci ostrzegają, że taki model szukania pracy może sprawdzić się w przypadku ściśle określonych branż oraz w przypadku średnich i małych firm, gdzie faktycznie łatwiej bezpośrednio trafić do szefa.

Polski rynek pracy 2024

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wśród badanych podmiotów gospodarki narodowej 19,8% z nich wykazało, że w pierwszym kwartale 2024 r. poszukiwało pracowników. Łącznie w podmiotach tych poszukiwano 411,4 tys. pracowników. Biorąc pod uwagę wielkie grupy zawodów można zauważyć, że najczęściej poszukiwaną grupą byli specjaliści. W tej wielkiej grupie zawodów 32,6% stanowiły oferty pracy dla specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania. Kolejną wielką grupą wśród najczęściej poszukiwanych zawodów byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w tym głównie robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków).

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności można zauważyć, że w pierwszym kwartale 2024 r. największy popyt na pracowników dotyczył podmiotów w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych.

