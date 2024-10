Szukają pracowników. Ile zarabiają kierowcy autobusów?

Zasiłek rodzinny. Dla kogo bonus do 800 plus?

Kierowcy autobusów poszukiwani

Większość większych miast w Polsce, w których jest miejski transport publiczny, ma problemy kadrowe. Starsi pracownicy przechodzą na emeryturę, a młodsi nie garną się do zawodu. Niedawno media opisywały sytuację w Gdyni, gdzie z powodu braku kierowców, w ciągu dwóch dni nie odbyło się kilkadziesiąt kursów. Jak podaje biznes.interia.pl kierowców autobusów brakuje m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Łodzi.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Lublinie może przyjąć na stanowisko kierowcy autobusu/trolejbusu obecnie nawet 50 osób. We Wrocławiu do pełnego zatrudnienia brakuje około 80 kierowców. W dużych miastach cały czas trwa rekrutacja, spółki zachęcają do podjęcia pracy stosunkowo wysokimi pensjami, bezpłatnymi szkoleniami, kursami prawa jazdy kat. D, kursem kwalifikacji wstępnej oraz zatrudnieniem na umowę o pracę.

7000 zł we Wrocławiu i 7700 zł w Krakowie. Oto zarobki kierowców autobusów

Średnie wynagrodzenie wśród kierowców w MPK Lublin wynosi 7980,92 zł brutto, średnia pensja kierowcy z 20-letnim stażem wynosi 9785,58 zł brutto, a kierowcy z rocznym stażem - 7070,31 zł brutto. Do tego należy doliczyć dodatek stażowy oraz 5-proc. premię motywacyjną. Część pracowników jest objęta również dodatkowym Systemem Motywacyjnym, maksymalna kwota wynosi 1000 zł brutto. Pracownicy oraz ich rodziny mają prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Przysługują im również świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z kolei we Wrocławiu na start kierowca dostanie 7000 zł brutto, dofinansowanie do wakacji, wsparcie przed świętami, bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne i inne benefity socjalne Jeżeli ktoś nie ma uprawnień, może uzyskać je na miejscu.

Więcej można zarobić w Krakowie. Wynagrodzenie dla nowych pracowników w wynosi ok. około 7700 zł brutto, do tego o pakiecie atrakcyjnych świadczeń socjalnych, w skład którego wchodzą m.in. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz członków rodziny czy możliwość rodzinnego wypoczynku w firmowym ośrodku wypoczynkowym w Zakopanem. Osoby bez uprawnień mają darmowy kurs kat. D i kwalifikacji zawodowej oraz gwarancję zatrudnienia po ukończonym kursie.

Dobre warunki pracy oferują Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie. Spółka zapewnia zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem na poziomie 7500 zł brutto. Ta kwota składa się z podstawy w wysokości 6200 zł brutto, premii regulaminowej (300 zł brutto) oraz premii motywacyjnej (1000 zł brutto).

QUIZ PRL. Województa PRL 1975-1998. Zgadnij, gdzie leżały te miasta? Wyzwanie dla znawców historii PRL Pytanie 1 z 15 Ile było województw w latach 1975 -1998? 16 36 49 Dalej