Niemcy wyrzucają Polaków z pracy. Kolejna fabryka do likwidacji. "Dla nas to szok"

Ile zarabia się w Lidlu w Polsce?

W sklepach Lidl Polska można w Polsce zarobić od 4 tys. 750 zł do 5 tys. 700 zł brutto (na początku zatrudnienia). Po roku pracy Lidl gwarantuje wzrost płacy od 4 tys. 950 zł do 5 tys. 900 zł brutto, a po dwóch latach od 5 tys. 150 zł do 6 tys. 150 zł brutto. Jak wylicza „Fakt” przeliczając takie pensje na godzinę pracy w przypadku etatu, daje nam to niecałe 30 zł na w przypadku najniższego wynagrodzenia i 38,5 zł w przypadku najwyższego wynagrodzenia. Wyższe stanowiska także oznaczają większe wpływy na konto. W przypadku menedżerów sklepów, ich zarobki zaczynają się od 7400 zł brutto. Dodatkowo oferuje się im samochód służbowy.

Wynagrodzenie w Lidlu dla pracowników magazynów

Inne stawki oferuje Lidl np. dla pracowników magazynów. Początkowe wynagrodzenie wynosi od 5200 do 5850 zł brutto. Po roku wzrasta do kwoty od 5500 do 6100 zł brutto. Po dwóch latach pracy zarobki wyniosą od 5750 do 6400 zł brutto, a po trzech latach będą to kwoty od 6100 do 6700 zł brutto.

Wyższe stanowiska także oznaczają większe wpływy na konto. W przypadku menedżerów sklepów, ich zarobki zaczynają się od 7400 zł brutto. Dodatkowo oferuje się im samochód służbowy.

Stawki dla pracowników Lidla w Niemczech

W niemieckich sklepach Lidla , jak pisze "Bild", można zarobić więcej. Lidl płaci w Niemczech minimum 14 euro, co daje ok. 60 zł za godzinę. Obecnie najniższa pensja w Niemczech wynosi 12,41 euro, a od września wzrośnie do 15 euro, co stanowi 20 proc. więcej niż niemiecka płaca minimalna. W przeliczeniu na pełen etat to ponad 10 tys. zł brutto miesięcznie. Po uwzględnieniu stażu pracy może to być jeszcze więcej.Niektóre stanowiska są znacznie lepiej płatne. Na przykład, kierownik sklepu zarabia prawie dwa razy więcej niż pracownik kasjerski.

Założyciel sieci supermarketów Lidl, Dieter Schwarz, jest jednym z najbogatszych ludzi w Niemczech, z majątkiem szacowanym przez "Forbes" na 38,4 miliarda dolarów. Gdyby zdecydował się podzielić swoje bogactwo między około 100 tys. pracowników swojej firmy, każdy z nich otrzymałby ponad 350 tys. euro.