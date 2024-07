Nagły wzrost inflacji, najwyższy odczyt w roku! Czy to powrót drożyzny?

Nagły skok inflacji! Najwyższy odczyt w roku

- W lipcu 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku były wyższe niż przed rokiem o 4,2% (wskaźnik cen 104,2), a w stosunku do czerwca 2024 r. wzrosły o 1,4% (wskaźnik cen 101,4). - czytamy w komunikacie o inflacji GUS.

Najniższy odczyt inflacji w 2024 roku był w marcu roku i wynosił 2 proc., od tego momentu nieznacznie rósł - w kwietniu wyniósł 2,4 proc., w maju 2,5 proc. i w czerwcu 2,6 proc. Jednak obecny wzrost jest już znacznie wyraźniejszy, tym samym jest najwyższym odczytem w tym roku. Do tej pory najwyższa inflacja według GUS była w styczniu i wynosiła 3,7 proc., była jednak efektem "górki" z ubiegłego roku.

Co najbardziej podrożało?

żywność i napoje bezalkoholowe +3,2 proc. rdr

+3,2 proc. rdr nośniki energii +10 proc. rdr

+10 proc. rdr paliwa do prywatnych środków transportu +1,2 proc. rdr

Czy to powrót drożyzny? Komentarz eksperta, Bartosza Sawickiego z Cinkciarz.pl

- Letni, ostry skok dynamiki CPI to w pierwszym rzędzie efekt odmrażania cen energii i ostrego wzrostu rachunków za gaz i prąd. W kategorii tej odnotowano skok o 10 proc. m/m. Jego wpływ złagodziła żywność, która potaniała o 0,5 proc. m/m pomimo suszy i wbrew trwającemu od kilku miesięcy ogólnoświatowemu trendowi. Ceny paliw w porównaniu z czerwcem nie zmieniły się. Co więcej, lipiec był najpewniej pierwszym miesiącem od wiosny 2023 r., w którym inflacja bazowa w ujęciu rok do roku nie spadła. Wskaźnik prawdopodobnie utrzymał wartość 3,6 proc. r/r. - komentuje artosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl.

Ekspert wskazuje, że to dopiero początek wzrostu inflacji, choć teraz będzie rosła w łagodniejszy sposób. Rosnąć ma także inflacja konsumencka i bazowa, a inflacja CPI powinna pod koniec roku wynieść niewiele ponad 5 proc. Najwyższych odczytów powinniśmy spodziewać się w pierwszym kwartale 2024 roku, szczyt inflacji może wynieść ponad 6 proc.

Taka sytuacja oczywiście odkłada w czasie potencjalne obniżki stóp procentowych. Bartosz Sawicki wskazuje, że restrykcyjne nastawienie Rady Polityki Pieniężnej do stóp jest podstawowym atutem polskiej waluty.

- Wraz z odbiciem inflacji zaczyna jednak zmniejszać się atrakcyjność odsetkowa polskiej waluty. Realne stopy procentowe w pierwszym półroczu powróciły do wartości dodatnich, a następnie osiągnęły najwyższe pułapy od przeszło dwóch dekad. Teraz zaczynają się kurczyć. W rezultacie prognozy Cinkciarz.pl dot. EUR/PLN, które agencja Bloomberg od trzech kwartałów uznaje za najtrafniejsze na świecie, mówią o braku znaczącej przestrzeni do spadków kursu euro. Złoty powinien pozostać względnie stabilny i odporny na globalne zawirowania. Rynkom wschodzącym będzie sprzyjać nieuniknione luzowanie polityki pieniężnej w USA. Ten sam czynnik prawdopodobnie będzie szkodzić dolarowi. Fed powinien szerzej uchylić furtkę do obniżki we wrześniu na dzisiejszym posiedzeniu. Nasz fintech spodziewa się, że na koniec roku za euro będziemy płacić 4,25 zł, a za dolara 3,83 zł.ć - pisze Bartosz Sawicki z Cinkciarz.pl.