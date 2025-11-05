Strona www.pkobp.pl będzie niedostępna 6 listopada w godzinach 00:00-03:00 z powodu prac technicznych

Aplikacja mobilna IKO, serwis iPKO oraz karty płatnicze będą działać bez zakłóceń przez całą dobę

Przerwa techniczna nie wpłynie na przelewy, płatności internetowe ani wypłaty z bankomatów

Klienci z pytaniami mogą skorzystać z infolinii PKO BP, która będzie dostępna przez całą noc

PKO BP informuje o przerwie technicznej 6 listopada

3 listopada 2025 roku PKO BP wydał oficjalny komunikat dla wszystkich klientów. Bank poinformował o planowanych pracach modernizacyjnych na stronie internetowej. Przerwa techniczna obejmie wyłącznie serwis informacyjny www.pkobp.pl i potrwa 3 godziny – od północy do trzeciej nad ranem 6 listopada.

Które usługi PKO BP będą działać normalnie?

Klienci mogą być spokojni – przerwa techniczna nie wpłynie na codzienne operacje bankowe. Bank zapewnia pełną dostępność najważniejszych funkcji. Bez żadnych ograniczeń będzie można korzystać z kart płatniczych przy zakupach i wypłatach gotówki z bankomatów.

Standardowo będą działać: serwis internetowy iPKO oraz iPKO biznes, aplikacja mobilna IKO, system płatności „Płacę z iPKO" oraz serwis telefoniczny iPKO. Wszystkie przelewy, operacje finansowe i płatności będą realizowane na bieżąco.

Co nie będzie dostępne podczas przerwy?

Jedynym ograniczeniem będzie brak dostępu do strony informacyjnej www.pkobp.pl. To oznacza, że przez 3 godziny nocne klienci nie będą mogli sprawdzić informacji o produktach bankowych, oddziałach czy aktualnych promocjach na stronie internetowej banku.

Jak przygotować się na przerwę techniczną?

Jeśli potrzebujesz informacji ze strony PKO BP, najlepiej sprawdź je wcześniej – do końca 5 listopada. W razie pilnych pytań skorzystaj z infolinii banku lub czatu w aplikacji IKO. Oba kanały kontaktu będą dostępne przez całą noc.

Krótka przerwa techniczna to standardowa procedura związana z modernizacją systemów bankowych. PKO BP regularnie przeprowadza takie prace, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i sprawność działania usług cyfrowych.

Iwona Duda, PKO BP, Pieniądze to nie wszystko