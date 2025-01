Zakład do likwidacji

Jaka inflacja w 2025 roku?

Inflacja średnioroczna w 2024 roku była niższa od spodziewanej i wpisanej w rządowe plany, w tym budżet. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny wzrosły w minionym roku o 3,6 procent. Rok wcześniej inflacja była niemal 3 razy wyższa.

-Nadal inflację podbijają bardziej ceny usług niż produktów. W szerszym obrazie gospodarki, to właśnie dzięki usługom całkiem nieźle trzyma się jeszcze nasz eksport. Jednocześnie przez niższy popyt na towary cierpi przemysł i zawodzi konsumpcja. W całym 2024 r., ceny wzrosły o 3,6% ocierając się o górną granicę celu inflacyjnego NBP. To pozostawia otwartą furtkę do możliwych obniżek stóp procentowych w pierwszej połowie roku. Dużo jednak będzie zależało od wyników z pierwszych miesięcy 2025 r. - komentuje Mariusz Zielonka główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Żywność i napoje bezalkoholowe drożały o 4,8 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm. Mocno rosły ceny związane z użytkowaniem domu i nośnikami energii - o 10,1 proc. rdr, przy wzroście o 0,1 proc. mdm. W grudniu w relacji rocznej zauważalny wzrost cen nastąpił też w kategorii "Edukacja" - o 9,2 proc., "Restauracje i hotele" (o 6,8 proc.), "Rekreacja i kultura" (o 5,5 proc.), a także "Zdrowie" (również o 5,5 proc.).

W ujęciu rocznym mieliśmy natomiast do czynienia ze spadkami cen w kategorii "Transport" (o 3,3 proc.) i "Odzież i obuwie" (o 1,7 proc.).

Co ciekawe średnioroczna inflacja ogólna wyniosła 3,6 proc., a emerycka również 3,6 proc. Wyższy z obu wskaźników jest brany do wyliczeń waloryzacji, ale oba są identyczne, więc to 3,6 proc. zostanie uwzględniony. Przypomnijmy, że rząd prognozował inflację emerycką na poziomie 4 proc., więc waloryzacja będzie niższa niż szacowane w budżecie 5,8 proc.

Zdaniem Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej, szczyt inflacji w tym roku będzie w okolicy 5,5 proc. Do tego poziomu inflacja dojdzie w najbliższych miesiącach, a od II kwartału dynamika wzrostu cen zacznie się zmniejszać. Ludwik Kotecki uważa, że do końca roku inflacja może spaść do około 3,5-4 proc.

Podobnie przewidują inni ekonomiści. Analitycy BGK przewidują, że wyniesie ona wtedy 5,4 proc. w ujęciu rocznym, a zespół ING Banku Śląskiego prognozuje "górkę" na poziomie 5,8 proc. rdr. Ekonomiści PKO BP widzą marcowy szczyt inflacji w okolicach 5,5 proc. rdr.

Łącznie w tej dekadzie, czyli od 2021 r. ceny wzrosły już o 38,8 proc. Dla porównania w całej drugiej dekadzie XXI wieku wzrost cen wyniósł 17,8 proc., a w pierwszej — o 31,2 proc. "Ponadmiarowa [ponad cel inflacyjny NBP — red.] skumulowana inflacja (ponad celem inflacyjnym) w okresie ostatnich 7 lat sięga 29,3 proc." — wskazuje na platformie Linkedin ekonomista Janusz Jankowiak. "Brawo my. Historia sukcesu wprost sama nam się pisze" — komentuje