Drożyzna w sklepach nie odpuszcza. Tak rosły ceny w listopadzie

Jak wynika z raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, w listopadzie br. ceny w sklepach detalicznych urosły średnio o 5,5 proc. rdr. Dotyczyło to zakupów żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz pozostałego asortymentu należącego do 17 kategorii. "Dla porównania, wzrost rdr. (wyliczony wg tej samej metody) w październiku wyniósł 5,4 proc., a we wrześniu – 4,9 proc." - podkreślono.

"Z szybkiego szacunku wynika, że w pierwszych 9 dniach grudnia br. wzrost cen rdr. wyniósł 5,4 proc. Był więc taki sam, jak w październiku br. Teraz jest też więcej akcji promocyjnych niż przed poprzednimi świętami" - dodano. Podkreślono, że w listopadzie br. na 17 monitorowanych kategorii wszystkie zdrożały rdr (w październiku jeden segment był na minusie, a w poprzednich miesiącach nawet po 2-3 kategorie taniały rdr).

W listopadzie najdroższe były warzywa, które podrożały średnio o 16,6 proc. rdr. "Listopad to okres, w którym kończą się zbiory warzyw sezonowych w Polsce, a dostępne na rynku produkty pochodzą głównie z magazynów, chłodni lub importu. Wyższe koszty przechowywania i transportu wpływają na wzrost cen. Poza tym należy pamiętać o znacząco niższych zbiorach warzyw w tym roku – wyjaśniła - cytowana w raporcie - dr Agnieszka Gawlik z Uniwersytetu WSB Merito.

Na drugim miejscu znalazły się art. tłuszczowe (masło, margaryna, olej itd.) ze średnią podwyżką o 10,4 proc. rdr. "Na Europejskiej Giełdzie Energii EEX, we wrześniu br. cena tony masła przełamała już barierę ok. 8,1 tys. euro. Zatem nie ma co spodziewać się obniżek na sklepowych półkach, skoro koszt zakupu na giełdzie jest wysoki. Odczuwamy też krajowe problemy, będące wynikiem suszy i powodzi, które zniszczyły pastwiska. Przez to produkcja masła zdrożała" – wskazała z kolei dr Justyna Rybacka.

Trzecimi najdroższymi produktami były słodycze i desery ze wzrostem o 10,2 proc. rdr. Na kolejnych pozycjach, jak poinformowano, znalazł się nabiał, który podrożał średnio o 8,1 proc. rdr., oraz owoce ze średnim wzrostem rdr. o 7,4 proc.

Najmniej z kolei zdrożały karmy dla zwierząt - tylko o 0,2 proc. rdr., produkty sypkie (cukier, mąka, sól itd.) ze wzrostem o 0,4 proc. rdr oraz chemia gospodarcza (0,6 proc.).

W informacji dodano, że artykuły dla dzieci zdrożały średnio o 2,3 proc. rdr., dodatki spożywcze (musztardy, ketchupy, majonezy itd.) zdrożały o 2,4 proc. rdr., napoje 7,1 proc., pieczywo 6,9 proc., ryby 5,5 proc., środki higieny osobistej 4,9 proc., wędliny 4,2 proc., mięso 2,8 proc., a używki 2,6 proc.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Zestawiono ze sobą ponad 92 tys. cen detalicznych z przeszło 46 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry.