Jak są czynne sklepy w niedzielę [22.12.2024] tuż przed Wigilią. Niektóre czynne są dłużej

Zakaz handlu w niedzielę w Polsce. W jakich godzinach są czynne sklepy [22.12.2024]?

Szał przedświątecznych zakupów trwa. To ostatni moment za zrobienie typowych gwiazdkowych zakupów. Od lat niedziela poprzedzająca święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc jest niedzielą handlową. Zatem i teraz nie jest inaczej. Co ciekawe, to już druga z rzędu niedziela handlowa. Jak sklepy są czynne w niedzielę 22 grudnia 2024 roku? W Polsce na dany rok powstaje specjalny kalendarz niedziel handlowych. W okresie przejściowym dotyczącym przepisów regulujących zakaz handlu w niedzielę sklepy wielkopowierzchniowe czynne były w ostatnią niedzielę miesiąca. Ale już w tym roku niedziel handlowych jest znacznie mniej. W 2024 roku jest siedem niedziel handlowych. Oczywiście niemal wszystkie już za nami. Warto podkreślić, że niedziela handlowa przypadająca na dzień 22 grudnia jest ostatnią niedziela handlową w 2024 roku. Zatem przed nocą sylwestrową weekendowe zakupy będzie można robić tylko w sobotę. W związku z tym, że jesteśmy w czasie świątecznej gorączki zakupowej, to sklepy wydłużają godziny otwarcia, np. wiele Biedronek będzie czynnych do godz. 22.

Nowe niedziele handlowe w 2025 roku

A jak pod względem handlowych niedziel rysuje się nadchodzący 2025 rok? Oto nowa planowana lista niedziel handlowych na nadchodzący 2025 rok, uwzględniająca trzy niedziele handlowe w grudniu 2025:

26 stycznia (ostatnia niedziela miesiąca),

13 kwietnia (przed świętami Wielkanocnymi),

27 kwietnia (ostatnia niedziela miesiąca),

31 sierpnia (ostatnia niedziela miesiąca),

7 grudnia (pierwsza niedziela handlowa przed świętami Bożego narodzenia),

14 grudnia (druga niedziela handlowa przed świętami Bożego Narodzenia),

21 grudnia (trzecia niedziela handlowa przed świętami Bożego Narodzenia)