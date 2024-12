Wielki wzrost cen gazu od 20 grudnia! 5 mln gospodarstw domowych zapłaci więcej

Ceny gazu 2025

Szykują się wielkie podwyżki cen gazu. 20 grudnia 2024 roku wchodzi w życie pełne embargo na gaz LPG z Rosji. Warto podkreślić, że aż 25 proc. LPG w Polsce pochodziło z Rosji. Teraz import będzie pochodził głównie z krajów zachodnich. Nikt nie ma złudzeń co do tego, że skutkiem tego będzie znaczący wzrost cen tego surowca. Szacuje się, że ceny LPG mogą wzrosnąć nawet o 20 groszy na litrze. Kto najbardziej odczuje podwyżkę ceny? Przede wszystkim wzrost cen najbardziej odczują gospodarstwa domowe, które nie mogą łatwo zmienić źródła ogrzewania. Wzrost cen dotknie także rolników i firmy korzystające z LPG. Niestety, może okazać się, że najbardziej po uszach dostaną mieszkańcy wsi, którzy po prostu nie mają dostępu do gazu ziemnego wykorzystywanego do ogrzewania domów i podgrzewania wody.

Podkreślmy, że gaz LPG stosowany jest głównie jako: paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic), źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych. LPG wykorzystywane jest także jako paliwo silnikowe – autogaz. LPG wykorzystuje się również w fabrykach, cegielniach, ale i do produkcji kosmetyków w aerozolu.

Polacy zużywają dużo gazu LPG

Z danych statystycznych wynika, że jesteśmy w Unii Europejskiej jednym z największych konsumentów LPG. Dla około 8 mln Polaków to ważne źródło energii. Dla 3 mln kierowców - paliwo do samochodów. Dla ok. 5 mln gospodarstw domowych źródło ciepła i energia dla kilkuset tysięcy przedsiębiorców i rolników.

Dane za ubiegły rok pokazują, że roczna konsumpcja LPG w Polsce wynosiła 2 500 tys. ton. Jednak krajowa produkcja tego gazu pokrywa niespełna piątą część zapotrzebowania. Konieczny jest więc import.

Zatem Jak widać, większe wydatki na gaz poniosą zarówno zwykli zjadacze chleba, jak i wielkie firmy produkcyjne.