Nie będzie ulgi na piece na olej i gaz. Będzie droższe ogrzewanie

Zmiany w przepisach termomodernizacyjnych

Przedłożony przez ministra rozwoju i technologii do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wprowadza wiele zmian, które w sposób znaczący wpłyną na podejmowane przez mieszkańców decyzje związane z realizacją takich inwestycji -informuje portalsamorzadowy.pl. Należy zaznaczyć, że resort dąży do doprecyzowania przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne w trakcie obsługi deklaracji podatkowych przez organy administracji skarbowej oraz uzupełnienia katalogu materiałów budowlanych, urządzeń i usług o wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji wiatrowych oraz magazynów energii i ciepła.

Okazuje się teraz, że wspieranie instalacji kotłów gazowych jest niezgodne z polityką Unii. Zatem obowiązujące regulacje umożliwiające korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku zakupu i montażu kotłów gazowych i olejowych od 1 stycznia 2025 r. będą niezgodne z art. 17 ust. 15 unijnej dyrektywy budynkowej. A warto przypomnieć, że jeszcze parę lat wstecz w ramach walki z kopciuchami zachęcano do montowania instalacji grzewczej opartej na kotłach gazowych lub olejowych.

Opłaci się inwestować w OZE

Teraz rządzący mają dążyć do tego, by ulgą termomodernizacyjną w podatku dochodowym od osób fizycznych objąć mikroinstalacje produkujące prąd z wiatru i innych źródeł OZE. Nowe przepisy wprowadzają ulgę termomodernizacyjną na zakup i montaż magazynów energii oraz magazynów ciepła oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące objęcia ulgą termomodernizacyjną nabycia i montażu pomp ciepła, utrzymując w mocy możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania tego typu wydatków, ale pod warunkiem, że pompa taka jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń.