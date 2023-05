Jak sprawdzić, czy twój telefon jest na podsłuchu? Kawecki: nie możesz sprawdzić!

Czy można sprawdzić, czy nasz telefon jest podsłuchiwany?

Maciej Kawecki w dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa został zapytany, czy możemy sprawdzić, czy nasz telefon jest podsłuchiwany.

Mamy kody identyfikujące, które możemy wysłać do operatora komunikacyjnego, czy nasze połączenia są przekierowane. Przekierowanie polega na tym, że jeżeli ktoś do nas dzwoni, to nie dodzwoni się do nas, tylko do innego numeru telefonu. To nie jest podsłuch jako taki, tylko przekierowanie, to możemy pozyskać wykorzystując kody, można je sprawdzić w wyszukiwarce [...] na pewno *21# - mówił Kawecki.

To jednak nie pozwala nam sprawdzić, czy podsłuchiwane są nasze rozmowy z Whatsuppa i Messengera, a jedynie podstawowe połączenia telefoniczne. Ponadto, jak zaznaczył, że przekierowanie nie jest podsłuchem "jako takim".

- Postawiłbym tezę, że co do zasady nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Jeżeli mamy podejrzenie, że jakieś podejrzane ruchy są wykonywane, od razu powinniśmy zmienić dane uwierzytelniające. Ogólnie polecam wszędzie wykorzystywać dwupoziomowe uwierzytelnienie - podkreślił Kawecki.

Prezes Instytutu Lema rozmawiał również z Hubertem Biskupskim na temat systemu edukacji, oraz sztucznej inteligencji i tego, czy może ona stanowić zagrożenie dla człowieka. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.