300 zł dla sołtysów

Świadczenie rzędu 300 złotych miesięcznie dla sołtysów i sołtysek ma obowiązywać od lipca 2023 roku. Osoby uprawnione do niego, które chcą otrzymywać dodatkowe 300 zł do swoich innych wynagrodzeń, muszą złożyć odpowiedni wniosek w KRUS. Z rządowych szacunków wynika, że warunki do otrzymania świadczenia dla sołtysów spełnia 40 tysięcy osób. Do 300 zł będą mieli prawo ci sołtysi, którzy swoją funkcje na wniosek pełnią od co najmniej 8 lat. Panie nie mogą przekroczyć 60. roku życia, a panowie 65.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Z projektu wynika, że we wniosku będzie trzeba podać dane osobowe, takie jak: imię (lub imiona), nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a także adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji.

Rozporządzenie ma wejść w życie - podobnie jak ustawa - 1 lipca 2023 roku. W ustawie, która czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy zapisano, że w tym roku maksymalny limit wydatków budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia dla sołtysów wyniesie 73,8 mln zł. W 2024 roku ta kwota ma wzrosnąć do blisko 162,9 mln zł. Jednocześnie w ustawie zapisano, że w przyszłym roku, 1 marca, ma zostać przeprowadzona pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia.

