i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express, Shutterstock Sołtys, sejm

Sołtys Plus

Nowe 300 plus. Wypłaty od 1 lipca. Kto dostanie ekstra pieniądze?

Sejm przegłosował rządowy projekt ustawy tzw. "sołtys plus". 300 zł miesięcznie będą otrzymywać sołtysi, którzy są w wieku emerytalnym i sprawowali swoją funkcję przez co najmniej osiem lat. Pierwotnie PiS chciało nagrodzić sołtysów z 10-letnim stażem, ale wprowadzono poprawki do projektu ustawy, które zostały zaakceptowane. Pierwsza wypłata "sołtys plus" nastąpi już w lipcu.