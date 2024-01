Świadczenie pielęgnacyjne czy wspierające, co jest korzystniejsze?

Ceny idą w górę! To pewne. Dane GUS

Czy w każdym banku można wymienić uszkodzone banknoty?

Banknoty uszkodzone można wymienić na pełnowartościowe środki w kasie dowolnego banku działającego w Polsce pod warunkiem:

nie są podejrzane co do autentyczności

ich cechy umożliwiają rozpoznanie wartości nominalnej

Co w przypadku nominałów nie spełniających powyższych warunków? Banknoty przyjmowane są przez banki na podstawie wniosku i przesyłane do wymiany do Centrali NBP. Im lepiej wygląda banknot, tym łatwiej wymienić na nowy, jednak w przypadku tych bardziej uszkodzonych również można spróbować.

Czy kasjer ma prawo nieprzyjęcia uszkodzonego banknotu?

Pojęcie „banknot uszkodzony” jest na tyle nieostre, że nie można jednoznacznie odróżnić środków pełnowartościowych od niepełnowartościowych. Z tego powodu musi obowiązywać pewna uznaniowość – kasjer ma prawo nie przyjąć banknotu, który uważa za uszkodzony.

Ile zwrotu za uszkodzony banknot?

Za uszkodzony banknot można otrzymać nowy ze zwrotem 100% lub 50% wartości. Zależy od poziomu zniszczenia.

Banknot, który zachował od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej

Banknot, który zachował ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, a także banknot przerwany na nie więcej niż dziewięć części stanowiący w całości 100 proc. powierzchni banknotu, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną

Czy można skleić podarty banknot taśmą?

Banknot podarty i sklejony ma status uszkodzonego, kasjer może go nie przyjąć. Jednak sklejenie podartego banknotu bezbarwną taśmą jest zdecydowanie uzasadnione. Dzięki temu łatwiej uzyskać wymianę.

Jeśli banknot się podarł ale nie całkowicie – nie rozrywać do końca, spróbować skleić bez rozrywania. Dzięki temu zostanie spełniony warunek zachowania ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, co ułatwi odzyskanie całości wartości nominalnej.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.