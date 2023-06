Masz w portfelu taki banknot 10 złotych? Możesz za niego zgarnąć fortunę!

Pojedyncze banknoty warte tysiące złotych

Wśród banknotów, którymi operujemy na co dzień, czasem zdarzają się unikalne egzemplarze o nietypowych numerach seryjnych, nazywane radarami. Jeżeli trafisz na taki banknot, możesz go sprzedać za wyższą cenę, niż wynosi jego nominał. Najcenniejsze są te, które są w bardzo dobrym stanie. Kolekcjonerzy i pasjonaci gotowi są zapłacić fortunę za szczególnie unikatowe banknoty. Najbardziej poszukiwane są banknoty, których numer seryjny tworzy sekwencję taką jak 1234321, 1134311 czy też 333333. Wtedy można spodziewać się dużej sumy pieniędzy. Oczywiście, jest pewien haczyk. Banknotów o tych unikalnych numerach i sekwencjach w Polsce jest bardzo mało. Jednakże, gdybyś takiego trafił, możesz uznać się za prawdziwego szczęściarza. Najbardziej atrakcyjne banknoty to również te, które posiadają kombinację liter AA, BB, a także te z literami YA lub ZA.

Dotyczy to głównie tych, które były wydane jako pierwsze przez bank. Oprócz wyżej wymienionych cech, istnieje możliwość natknięcia się na banknoty bez numerów seryjnych lub z drukarskimi błędami. Należy pamiętać, że posiadając banknot o nominale 10 złotych o najbardziej unikatowym numerze AA1111111, nie będziesz mógł kupić w sklepie towarów o wartości większej niż 10 złotych. Tylko kolekcjonerzy przywiązują uwagę do tych szczegółów i są skłonni zapłacić za nie większą sumę niż ich rzeczywista wartość.

