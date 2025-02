Jak zmienić dane pasażera na rezerwacji biletu lotniczego?

Subkonto ZUS może podlegać dziedziczeniu. Wniosek do ZUS-u lub OFE

Różnice w procedurach zmiany danych na biletach u różnych przewoźników

Zmiana nazwiska na bilecie lotniczym jest możliwa, ale może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Drobne literówki są zazwyczaj poprawiane bezpłatnie, jednak pełna zmiana nazwiska to koszt od 50 euro w Wizz Air. W PLL LOT opłaty wahają się od 100 do 300 pln. Zaleca się dokładne sprawdzenie danych podczas rezerwacji, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Zmiana danych na bilecie lotniczym nie zawsze jest prostą sprawą. Procedury mogą się różnić w zależności od tego, czy dotyczy to lotów krajowych, czy międzynarodowych. W przypadku lotów krajowych procedury są zazwyczaj prostsze, a opłaty niższe. Dla lotów międzynarodowych linie lotnicze często wymagają dodatkowych dokumentów, takich jak paszporty lub wizy. W zależności od regulaminu danej linii lotniczej procedury mogą się różnić, a opłaty za takie zmiany bywają znaczne. Niektóre linie lotnicze oferują bezpłatną korektę drobnych błędów, podczas gdy za pełną zmianę nazwiska trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Co więcej, w przypadku biletów zakupionych w promocyjnych taryfach zmiana danych może być całkowicie zabroniona.

Zmiana danych pasażera w Wizz Air

Wizz Air umożliwia bezpłatną korektę drobnych literówek (do trzech znaków) w imieniu lub nazwisku. Można to zrobić samodzielnie online w zakładce "Zarządzaj rezerwacją" do 3 godzin przed planowanym odlotem. Jeżeli konieczna jest zmiana całego nazwiska:

Online - można dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Wizz Air w zakładce "Moje rezerwacje"

Przez infolinię. Zmiany można dokonać również w biurach obsługi Wizz Air na lotnisku

Opłata za zmianę nazwiska to około 50-60 euro, w zależności od kraju i metody dokonania zmiany. W przypadku zmian dokonywanych na lotnisku opłata może być wyższa. Zmiana musi zostać dokonana co najmniej na 3 godziny przed odlotem.

Zmiana danych pasażera w PLL LOT

PLL LOT umożliwia bezpłatne poprawienie drobnych literówek w imieniu lub nazwisku, o ile dane wciąż umożliwiają identyfikację pasażera. W przypadku drobnych błędów można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub udać się do biura PLL LOT na lotnisku.

Zmiana pełnego nazwiska:

Poprzez Biuro Obsługi Klienta. Konieczny kontakt z LOT Contact Center lub agencją, w której dokonano zakupu biletu

Możliwość zmiany danych również w biurach LOT na lotniskach

Opłaty mogą się różnić w zależności od trasy i taryfy. Zmiana nazwiska w biletach LOT kosztuje zazwyczaj od 100 do 200 pln. W przypadku bardziej skomplikowanych zmian, takich jak modyfikacja danych w bilecie międzynarodowym, opłata może być wyższa, nawet do 300 pln.

