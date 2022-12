i Autor: Pixabay

Prawa konsumenta

Jak zwrócić nietrafiony prezent gwiazdkowy? Kiedy jest możliwy zwrot niechcianego towaru do sklepu?

Chyba każdy z nas wie, co to znaczy nietrafiony prezent pod choinkę. Możemy spróbować go zwrócić do sklepu, ale nie jest to takie proste, bo zależy od dobrej woli sprzedającego. Inne prawa przysługują nam jeśli zakupy były zrobione w sklepie internetowym. Sprawdź, na jakich zasadach przyjmowane są zwroty i kiedy można ich dokonać.