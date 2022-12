Jaki telewizor wybrać do mieszkania? Jak ustawić TV w pokoju

Krok pierwszy: zadbaj o odpowiednią odległość od telewizora

Dzięki rozwojowi technologicznemu wyświetlanego obrazu oraz rozdzielczości 4K telewizory zapewniają coraz lepsze wrażenia oglądającym. Im większy ekran tym lepszy efekt, ale należy pamiętać o odpowiednim dobraniu jego wielkości do pomieszczenia. Zbyt mały w zbyt przestronnym wnętrzu negatywnie wpłynie na komfort oglądania, i na odwrót. – Aby ustalić odległość dzielącą telewizor od kanapy w centymetrach wystarczy pomnożyć przekątną ekranu przez 4,2 – mówi Grzegorz Szopiński TV Product Manager Hisense Poland – Generalnie przyjmuje się, że ekran telewizora powinien być usytuowany nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi. Dla komfortu osób siedzących na sofie powinien być umieszczony na wysokości ich wzroku, tak aby nie musieli zadzierać głowy podczas oglądania – mówi Grzegorz Szopiński z Hisense Poland.

Krok drugi: pamiętaj, że światło słoneczne może przeszkadzać w oglądaniu telewizji

Odbijające się światło słoneczne w ekranie telewizora może sprawić, że obraz będzie niewyraźny, a nawet bardzo mało widoczny. Najbardziej będzie to doskwierać właścicielom modeli z niskim poziomem jasności. – Telewizor w nasłonecznionym salonie musi gwarantować wysoką jasność i kontrast obrazu. Technologie zastosowane w modelach nowej generacji oferują coraz lepsze parametry, które pozwalają na komfortowe oglądanie telewizji nawet przy pełnym świetle. Dedykowane tryby to ich dodatkowy atut, który zwiększa komfort oglądania – mówi Grzegorz Szopiński TV Product Manager Hisense Poland. – Wybierając telewizor należy zwrócić uwagę na parametrjasności. Przy nasłonecznionym pomieszczeniu im wyższa jest wartość nitów, tym jaśniejszy będzie obraz – dodaje Grzegorz Szopiński. Jeśli jednak jesteś posiadaczem starszego modelu, pamiętaj, aby nie ustawiać telewizora naprzeciwko okna, ani na ścianie, wzdłuż której są okna – obraz z pewnością będzie rozmyty, a promienie słońca dodatkowo będą razić Cię w oczy. Telewizor powinien znajdować się od okna w takiej odległości, aby wpadające światło nie wpływało na komfort oglądania. Jeśli jednak Twoje pomieszczenie nie pozwala na takie ustawienie, dobrym rozwiązaniem będą zasłony bądź rolety, które gwarantują całkowite zaciemnienie pomieszczenia.

Krok trzeci: telewizor zawieszony na ścianie czy ustawiony na szafce?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielkości pomieszczenia i gabarytów samego odbiornika. Jeśli telewizor jest dość dużych rozmiarów lub sam salon nie należy do przestronnych, warto rozważyć powieszenie telewizora na jednej ze ścian. Można go zawiesić na stelażu sufitowym, naściennym bądź narożnym. Jeśli masz do dyspozycji większą przestrzeń w salonie lub telewizor nie ma zbyt dużych rozmiarów, możesz postawić go na szafce RTV. W przypadku, gdy z telewizora korzystasz stosunkowo rzadko i nie chcesz, aby był widoczny, możesz go ukryć w zamykanej szafce.

Krok czwarty: wybór telewizora ma znaczenie

Dzięki przedstawionym trzem zasadom swój salon zamienisz w domową strefę kibica bądź salę kinową. Jeśli jednak wrażenia sportowe i filmowe chcesz wznieść na jeszcze wyższy poziom, wybierz telewizor, który Ci w tym pomoże. Odpowiednim wyborem będzie taki model, który sprawdzi się zarówno podczas oglądania wydarzeń sportowych, jak i filmów. Takimi urządzeniami są 2 modele od Hisense, które zdobyły tytuł oficjalnych TV na Mistrzostwa Świata w Katarze.

55U7HQ oraz 65U7HQ

Telewziory z linii U7HQ od Hisense dostępne są w dwóch rozmiarach – 55” oraz 65”. Obydwa modele zostały wyposażone w najnowszej generacji matrycę 120Hz, która gwarantuje wyjątkowo płynny i wyraźny obraz, dzięki znacznie szybszemu odświeżaniu obrazu niż standardowa transmisja telewizyjna. Tym samym zapobiega zacinaniu się obrazu oraz tzw. „przeskakiwaniu” klatek. Dodatkowo, urządzenia zostały wyposażone w funkcję odpowiadającą za upłynnianie ruchu. To tryb sportowy, którego algorytm automatycznie porównuje sąsiadujące klatki i dorysowuje pośrednie pomiędzy nimi, co zwiększa płynność obrazu. Modele 55- oraz 65U7HQ wyróżnia również technologia Quantum Dot Colour, która odpowiada za bogactwo kolorów oraz ich wiarygodne odwzorowanie na ekranie. Oczywiście obraz to nie wszystko. Koniecznością jest również wysokiej jakości dźwięk, który w linii U7HQ zapewnia technologia Dolby Atmos.

Laser TV 100L9G i 120L9G

Drugim oficjalnym telewizorem Mistrzostw Świata jest Laser TV z linii L9G w dwóch dostępnych rozmiarach – 100” oraz 120”. Laser TV to nowoczesna technologia, w której marka Hisense jest pionierem. Model składa się z dwóch elementów: ekranu oraz projektora krótkiego rzutu, który poprzez wiązkę lasera wyświetla obraz na ekranie. Model 120L9G to największy dostępny na rynku telewizor. Tak duża rozdzielczość ekranu dostarcza jeszcze więcej emocji, które na dużym ekranie można dzielić z bliskimi w czasie wspólnych piłkarskich wieczorów. Modele 100- oraz 120L9G wyposażone są w technologię TriChroma, której laser emituje światło w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim oraz zielonym. Trójkolorowe części obrazu zwiększają liczbę wyświetlanych barw oraz ich nasycenie i jasność (do aż 3000 lumenów!). Linia L9G oferuje niezwykle szeroką paletę barw – do 107%. Warto zaznaczyć, że tradycyjne TV często nie osiągają nawet 100%.

