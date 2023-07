Jakich mieszkań szukają Polacy? Sprawdziła to... sztuczna inteligencja!

Z danych pochodzących z serwisów Morizon.pl i Gratka.pl wynika, że Polacy najczęściej poszukują ze sztuczną inteligencją mieszkań (65 proc. zapytań), zdecydowanie rzadziej domów (21 proc.) czy działek (14 proc.).

– Gdy porównujemy zapytania w obu wyszukiwarkach – tradycyjnej, z filtrami, i tej, wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji – widzimy, że w drugim przypadku zapytania są dłuższe i bardziej precyzyjne. Ponadto, użytkownicy informują wyszukiwarkę z AI m.in. o tym, że mają psy lub planują zmienić pracę. W ten sposób łatwiej i szybciej docierają do nieruchomości, które spełniają nie tylko ich preferencje, ale również cele życiowe czy inwestycyjne – mówi Michał Jaskólski, Chief Product Officer i Wiceprezes w Grupie Morizon-Gratka.

Dom czy mieszkanie?

W ciągu ostatnich 30 dni, w strukturze popytu na rynku sprzedaży nieruchomości, zdecydowanie dominowały mieszkania, które były przedmiotem zainteresowania aż 62 proc. klientów kupujących. W tym samym czasie spadło zainteresowanie domami i działkami. Poszukujący nieruchomości z tych kategorii stanowili odpowiednio 19 proc. i 15 proc. całkowitego popytu. Pozostałe 4 proc. to osoby zainteresowane zakupem nieruchomości komercyjnych.

Kupić czy wynajmować? Za jaką kwotę?

Z danych pochodzących z serwisów Morizon.pl i Gratka.pl wynika, że 79 proc. użytkowników poszukuje nieruchomości mieszkalnych w celu zakupu. 14 proc. Polaków z tą myślą koncentruje się na lokalach do 300 tys. zł. Droższe, w przedziale 300 – 500 tys. zł wybiera 36 proc. osób, a od 500 do 700 tys. zł – 26 proc. Nieruchomościami w przedziale cenowym 700 – 900 tys. zł jest zainteresowanych 12 proc. osób, a za 900 tys. zł do 1,5 mln zł – 5 proc. Droższych mieszkań i domów poszukuje zaledwie 4 proc. Polaków. Pozostałe 21 proc. to osoby zainteresowane wyłącznie najmem.

Ile pokoi?

W ostatnim czasie największą popularnością cieszyły się lokale 2-pokojowe – zainteresowani nimi klienci odpowiadali za 42 proc. całkowitego popytu na mieszkania. Rzadziej wybierane były lokale 3-pokojowe, na które decydowało się 33 proc. osób. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się kawalerki czy większe mieszkania, m.in. 4-pokojowe, których poszukiwało po ok. 12 proc. osób.

– Nasi użytkownicy najczęściej poszukują mieszkań do 55 mkw. Zauważamy też, że największa liczba zapytań ofertowych dotyczy lokali o niskich kondygnacjach, maksymalnie do 2 piętra. Wśród najczęściej poszukiwanych udogodnień znajdują się miejsca postojowe i piwnice – dodaje Michał Jaskólski, Chief Product Officer i Wiceprezes w Grupie Morizon-Gratka.

Przykładowe zapytania

Możliwość użycia języka naturalnego w wyszukiwarkach z AI daje użytkownikom również większą swobodę w formułowaniu zapytań. Osoby szukające nieruchomości chętnie korzystają z tej możliwości. Poniżej kilka przykładów:

Jestem studentem, lubię poimprezować i szukam do wynajęcia na najbliższy rok akademicki małego, ale wypasionego mieszkania w Trójmieście

Wynająłbym coś w stolicy, myślę o domu lub mieszkaniu, może być na przedmieściach – byle duże, myślę, że minimum sto metrów

Poszukuję mieszkania dwupokojowego, po remoncie, w celach inwestycyjnych w Poznaniu

Sztuczna inteligencja serwisów Morizon.pl i Gratka.pl sprawdziła także „żywotność” przeciętnego ogłoszenia nieruchomościowego. Okazuje się, że oferty dotyczące mieszkań na sprzedaż z rynku pierwotnego w Warszawie, są aktywne ok. 7-8 miesięcy, po czym najczęściej następuje sprzedaż. Nieco szybciej znikają nieruchomości z rynku wtórnego – zazwyczaj w ok. 6 miesięcy. Z analizy wynika również, że mieszkanie z rynku pierwotnego w Łodzi zostaje sprzedane po upływie 15-18 miesięcy, podczas gdy z rynku wtórnego po ok. 6-7.

Z wyszukiwania językiem naturalnym można korzystać na stronach internetowych Morizon.pl oraz Gratka.

