i Autor: Materiały prasowe

Praca zdalna

Jakie stanowiska są najpopularniejsze?

0:05 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Przez pandemię model pracy zdalnej na stałe zagościł na rynku pracy. Dzięki niemu pracownicy mogą swobodnie wykonywać swoje obowiązki w zaciszu własnego domu, nie przejmując się dojazdem do miejsca pracy. Jedyne, co jest potrzebne do pracy zdalnej, to sprawny komputer z mikrofonem i dostępem do Internetu. Jak można zauważyć po ofertach np. na portalu Pracuj.pl, zainteresowanie tego typu pracą nie maleje. Sprawdź, jakie zawody można wykonywać zdalnie!