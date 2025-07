Po obniżce stóp procentowych przez RPP, spadną raty kredytów

Lipcowa decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 punktów procentowych (do poziomi 5 proc. stopy referencyjnej), była drugą obniżką w tym roku. Pierwsza, długo wyczekiwania (po aż 19 miesiącach) nastąpiła w maju 2025 roku i wynosiła wtedy 0,5 punktów procentowych. O ile pierwsza obniżka była spodziewana i jeszcze przed nią WIBOR zaczął spadać, tak druga była przyjęta na rynkach z zaskoczeniem. Niemniej druga obniżka przełoży się niebawem na obniżkę rat kredytów.

Obniżki dotyczą oczywiście kredytów, których oprocentowanie jest uzależnione od stawki WIBOR. Raty kredytów ze stałą stopą oprocentowania się nie zmienią, dopóki trwa okres spłaty przy stałej racie.

Ile spadną raty kredytów?

Jak wyjaśnia cytowany przez Business Insider ekspert Rankomatu Jarosław Sadowski, obniżki rat kredytów nie nastąpią jednak od razu, bo w zależności od umowy kredytu, banki aktualizują oprocentowanie raz na trzy miesiące (WIBOR 3M), lub na sześć miesięcy (WIBOR 6M).

Jak wynika z wyliczeń Jarosława Sadowskiego z Rankomat.pl; osoba która ma kredyt wysokości 300 tys. zł i płaciła w kwietniu ratę wysokości 2191 zł/miesięcznie, dzięki czerwcowej obniżce będzie płacić o 51 zł mniej. Jednak biorąc pod uwagę także lipcową, rata może spaść aż o 155 zł!

W przypadku osoby, która ma kredyt wysokości 700 tys. złotych, według wyliczeń Rankomat.pl w kwietniu płaciła przybliżoną ratę wysokości 5112 zł. Po majowej obniżce rata powinna spaść o 119 zł; ale biorąc pod uwagę lipcową, aż o 360 zł.

Dokładniejsze wyliczenia dla różnych kwoty kredytu, możecie sprawdzić w naszej galerii.

Ponadto wiele wskazuje na to, że to nie koniec obniżek stóp procentowych w tym roku. Zdaniem ekonomistów, już we wrześniu może nastąpić kolejne i prawdopodobnie ostatnie w tym roku cięcie, co oczywiście przełoży się na jeszcze niższe raty kredytów.

