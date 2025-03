13. emerytura z ZUS niebawem trafi do seniorów! Nowe kwoty i terminy wypłat

Zarobki w Dino, Lidlu i Biedronce 2025

Według serwisu interia.pl, Dino oferuje zarobek na poziomie 4740 zł brutto. Zaznaczono, że informacja nie pochodzi z oficjalnej strony sieci.

Lidl Polska w 2025 roku przeznaczy na podwyżki płac i stworzenie kolejnych miejsc pracy blisko 200 mln zł - poinformowała sieć detaliczna w komunikacie prasowym. Lidl Polska zatudnia ok. 30 tys. osób. Sieć w dalszym ciągu ma zamiar systematycznie zwiększać zatrudnienie. Tylko od marca do końca października 2024 r. firma zatrudniła ponad 2000 osób.

W 2025 r. planuje stworzenie nowych miejsc pracy – w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska. Od 2025 r. zarobki pracownika sklepu są na poziomie od 5.250 zł brutto do 6.450 zł brutto. Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów po podwyżkach wyniesie ona od 5.500 zł brutto do 7.200 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7.850 zł brutto.

Jak podaje strona pracawbiedronce.pl

Od stycznia 2025r. w sklepie, w którym będziesz pracować wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawcy Kasjera i Sprzedawcy Lady Tradycyjnej wynosi od 5150 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. W Biedronce możesz pracować również na stanowisku Pracownika Sklepu lub Kasjera – wynagrodzenie pracowników na tych stanowiskach zaczyna się od 5100 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na okrojony zakres obowiązków. Biedronka posiada jasny system wynagrodzeń. Każdy pracownik wie, jakie premie i nagrody wchodzą w skład pensji.

Biedronka to godny zaufania i solidny pracodawca, który w czasach pełnych wyzwań zapewnia stabilne zatrudnienie, robiąc wszystko, żeby być pracodawcą pierwszego wyboru. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników, którzy każdego dnia pokazują, że łączy nas odpowiedzialność wobec siebie nawzajem i naszych klientów. Biedronka jako lider niskich cen, jest również zdeterminowana do tego, by być liderem w docenianiu finansowym naszych pracowników.

Tańszy jest Lidl czy Biedronka? Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie