Wybitni Polacy

Janusz Filipiak zmarł w ubiegłym roku. Został odznaczony przez prezydenta

17 grudnia 2023 r. zmarł Janusz Filipiak. Wieloletni właściciel i prezes Cracovii był też jednym z najbardziej znanych biznesmenów. To on budował potęgę Comarchu, a także przeszedł do świadomości jako najbogatszy profesor w kraju. Był multimilionerem. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.