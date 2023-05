Jarosław Kaczyński zapowiedział 800 plus! Także darmowe leki dla dzieci i seniorów

- Myślę, że ta nazwa 500 plus z nami zostanie, ale od nowego roku [2024 - dop. red.] to będzie 800 plus - powiedział Jarosław Kaczyński. Po chwili dodał - nie wiem czemu mnie oklaskujecie, to ja nie będę rozdawał - zwieńczył polityk.

Później prezes PiS zapowiedział darmowe leki dla seniorów powyżej 60. roku życia, a także młodzieży do 18. roku życia. Potwierdził również, że kolejnym "konkretem wyborczym" będą darmowe autostrady w całej Polsce.

ZOBACZ TAKŻE: Ile naprawdę warte jest 500 plus? Wyliczenia nie pozostawiają złudzeń, jest bardzo źle

Jak zapowiedział prezes PiS "na razie wystarczy", ale w trakcie kampanii wyborczej będą przedstawiane kolejne propozycje społeczne, gospodarcze i polityczne partii obecnie rządzącej. Jarosław Kaczyński mówił również o tym skąd weźmie pieniądze na realizacje swoich obietnic, bo jak przyznał "część zasobów została wykorzystana".

- Czy to co było podstawą polityki socjalnej wystarczy? Czy tu pewne źródła nie są na wyczerpaniu? [...] Otóż tak, pewne zasoby już zdołaliśmy wykorzystać, to nasza wielka zasługa, że wykorzystaliśmy te pieniądze [...] w kwestii uporządkowania finansów publicznych to wiele do zrobienia nie ma, ale to nie znaczy, ze nie możemy zrobić nic. Ale to nie może być dzisiaj podstawa. Musimy doprowadzić do tego, żeby nasza gospodarka zaczęła się bardziej rozwijać w oparciu o postęp technologiczny, który przynosi dzisiejsza, niezwykle rozwinięta technika, która jest już w Polsce [...] Musimy stworzyć podstawy do inwestowania, dlatego musimy stworzyć w Polsce strefę dla inwestycji - mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński chce broni nuklearnej na terenie Polski?

- Musimy iść w kierunku zmiany statusu w Polsce, bo pozycja bywa zmienna, nawet mocarstwo Stany Zjednoczone raz mają mocniejszą raz słabszą. Musimy iść w kierunku tego co mówił mój brat, do tego aby być poważnym, liczącym się państwem [...] Musimy walczyć o uchylenie aktu stanowiącego NATO z Rosją z 1997 roku [...] i to jeden z naszych celów - mówił Jarosław Kaczyński. Akt dotyczył rozmieszczania broni nuklearnej na terenie nowych państw członkowskich.

- Musimy mieć własną atomistykę. Sama obsługa tego wszystkiego co chcemy wybudować, musi być Polska, jeśli to nie ma być nowy element naszej zależności. Nie dlatego, żebyśmy chcieli, żeby zależności nie ma [...] bo to jest zupełnie niemożliwe i tego nie mamy na celu. Ale tam gdzie są sprawy zasadnicze odnoszące się do bezpieczeństwa, tam musimy być samodzielni. I to jest pewien konkret jaki powinniśmy traktować jako wyniesiony z tej dzisiejszej konferencji - powiedział Kaczyński.

Wkurzeni Polacy ŻĄDAJĄ podwyżki 500 plus. 1000 plus będzie mało! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.