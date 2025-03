Jasna i czytelna faktura za prąd

- Stawiamy na jasną i skuteczną komunikację z klientami we wszystkich sprawach związanych z energią elektryczną. Dostarczamy gospodarstwom domowym coraz więcej zielonej energii z własnych źródeł, rozwijamy portfolio produktowe, a także upraszczamy formalności. Wszystko to wynika wprost z nowej, proklienckiej strategii Grupy – mówi Magdalena Kulczyna, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Teraz gospodarstwa domowe otrzymają faktury za prąd wraz z użytecznym podsumowaniem, w którym znajdą tylko najważniejsze dla nich informacje o swoim rozliczeniu. Podsumowanie zawiera kwotę do zapłaty, klarowne określenie terminów płatności, dostępne sposoby płatności oraz informację o typie odczytu, na podstawie jakiego wystawiono fakturę. W zarządzaniu domowym zużyciem energii przydatną jest również informacja o wielkości zużycia prądu w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- Nowa, uproszczona faktura za prąd umożliwi naszym klientom szybkie i łatwe zrozumienie najważniejszych informacji rozliczeniowych – mówi Michał Mierzwa, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta. - Jednocześnie zapowiadamy pokazanie całkowicie nowej faktury już w czerwcu. Docelowo chcemy, aby obok najważniejszych danych znalazły się na niej rekomendacje dotyczące wyboru optymalnej dla klienta taryfy i rozwiązań rozliczeniowych – wyjaśnia.

Co ważne nowy wygląd faktury jest projektowany z udziałem klientów. Do tej pory klienci oceniali m.in. atrakcyjność podsumowania do faktury oraz wskazywali co należy zmienić. Wszyscy klienci mogą podzielić się opinią na temat dokumentu na stronie internetowej spółki.

Z przyjaznego formatu prezentacji danych korzystają też użytkownicy aplikacji Mój TAURON, która została pobrana już ponad 2 miliony razy. Klienci mogą za jej pośrednictwem opłacić rachunek oraz sprawdzić stan zużycia prądu z ostatnich faktur, a także m.in. podać odczyt licznika, zamówić szybki kontakt z konsultantem i bezpiecznie przepisać umowę. W najbliższych miesiącach uruchomione zostaną kolejne przydatne funkcjonalności aplikacji.

Więcej o prostym rozliczaniu na tauron.pl/prostafaktura