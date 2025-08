Chorwaci dalej liczą w kunach i obwiniają euro o wzrost cen. Rząd obwieścił sukces

Na początku 2023 roku, dziesięć lat po akcesji do Unii Europejskiej, Chorwacja wprowadziła euro. Rządzący oceniają ten krok jako "pełny sukces". Mimo to, część społeczeństwa wyraża obawy związane ze wzrostem cen, przypisując go właśnie wspólnej walucie, i wciąż dokonuje przeliczeń w starej walucie, czyli w kunach.

i Autor: Shutterstock