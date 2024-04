Jedna praca i podwójne pieniądze! Każdy z tego skorzysta - jeden warunek do spełnienia

Jak ZUS wylicza wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS ustala się poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału emerytalnego przez tzw. średnie dalsze trwanie życia, czyli wskaźnik publikowany przez GUS. Wysokość podstawy obliczenia emerytury obejmuje trzy elementy:

* kapitał początkowy,

* składki na ubezpieczenie emerytalne,

* zwaloryzowane środki na subkoncie w ZUS w przypadku członków OFE.

Czy można wybrać miesiąc przejścia na emeryturę?

Do przyznania świadczenia powinny być spełnione jedynie dwa warunki, czyli przyszły emeryt powinien być w odpowiednim wieku i mieć udokumentowany okres składkowy. Dlatego można wybrać dowolny miesiąc, jednak dobrze jest rozważyć najlepszy termin, bowiem wpływ na wysokość świadczenia ma to, w którym miesiącu przyszły emeryt złoży wniosek do ZUS. W niektórych miesiącach przechodzenie na emeryturę może być niekorzystne finansowo dla ubezpieczonego. Wpływ na to mają terminy waloryzacji składek, tabela dalszego trwania życia z GUS-u, a także ostatnio dodatkowe świadczenia, jak trzynasta i czternasta emerytura. Wybierając odpowiedni miesiąc do złożenia wniosku o emeryturę możemy wpłynąć na jej wysokość nawet o kilkaset złotych.

Kiedy warto przejść na emeryturę w 2024 roku?

Korzystnym miesiącem do przejścia na emeryturę jest lipiec. Składki na koncie i subkoncie ZUS zostaną zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną. Dzięki waloryzacji można zwiększyć emeryturę nawet o kilkaset złotych. I jeszcze dostać "czternastkę". Dodatkowe świadczenie ma być wypłacane na przełomie sierpnia i września. „Trzynastkę” otrzymują ci emeryci, którzy mają prawo do świadczeń emerytalnych na dzień 31 marca.

Dwa świadczenia w miesiącu przejścia na emeryturę

Ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę rozważając złożenie wniosku o emeryturę jest dzień rozwiązania umowy o pracę. Warto to zrobić jeden lub dwa dni przed ostatnim dniem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas otrzymamy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę. Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. Oprócz tego otrzymamy również odprawę emerytalną oraz ewentualny ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

