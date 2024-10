Jerzy Buzek podsumowuje 20 lat Polski w Unii Europejskiej [TYLKO U NAS]

SuperBiznes: Panie premierze, jakby Pan podsumował pierwsze 20 lat Polski w Unii Europejskiej?

prof. Jerzy Buzek: To są wielkie pozytywy, to jest niezwykły postęp. Wystarczy zobaczyć, jak wypiękniały nasze wsie, nasze małe miasteczka. Nie mówię tylko o dużych metropoliach, bo to jest dość oczywiste, ile jest tysięcy tablic, na których pisze, jak fundusze europejskie nam pomogły, jak bardzo skorzystali mali i średni przedsiębiorcy oraz rolnicy, którzy najbardziej skorzystali na integracji.

Nie chodzi tylko o pieniądze bezpośrednio płynące z Unii Europejskiej, ale także o wspólny rynek. Na wspólnym rynku zarobiliśmy jako kraj znacznie więcej, niż są warte fundusze, które do nas płyną. To równocześnie daje nam szanse na inwestycje w kraju, a to są nowe miejsca pracy, najczęściej nowoczesne, innowacyjne i to może cieszyć zwłaszcza młodych ludzi. Wielkie postępy, które dzisiaj mamy w zakresie sztucznej inteligencji, czy cyfryzacji są bardzo ważne, to służy przede wszystkim temu wielkiemu skokowi rozwojowemu w zakresie energetyki, w zakresie bezpieczeństwa żywności, bo to jest też ważna sytuacja rolników i naszego bezpieczeństwa. Budujemy zupełnie nową obronność w Polsce i chcemy również, żeby tak było w Unii Europejskiej. Zabiegamy o rynek pracy, co oznacza również jakiś napływ migrantów takich, których chcemy przyjąć i którzy są oficjalnymi, akceptowanymi migrantami z naszego punktu widzenia. Oczywiście chcemy również pomagać ludziom, które są prześladowani w innych krajach, nigdy się nie wyrzekniemy tej możliwości.

A także inwestycje, jesteśmy na gali SuperBiznesu, a wiadomo, że przyszłość biznesu jest bardzo ważna i te ogromne inwestycje są dzisiaj w przygotowaniu. Warto żeby polski biznes na każdym poziomie miał pełne informacje na ten temat i żeby rząd prowadził tutaj jasną politykę. Jestem przekonany, że tak będzie. Byli również z nami [na gali Złoty Laur SuperBiznesu - dop. red.] przedstawiciele rządu, pan wicepremier, ministrowie. To bardzo dobrze, bo oni powinni się wsłuchiwać w głos przedsiębiorców. Dzisiaj SuperBiznes dał możliwość wysłuchania biznesu przez przedstawicieli polskiego rządu. To rokuje bardzo dobrze.

Jaka może być pozycja Polski w Unii Europejskiej za kolejne 20 lat?

20 lat temu gdybyśmy mówili o takiej Polsce jaką mamy dzisiaj, to byłoby trochę nie do uwierzenia - tak duży skok zrobiliśmy do przodu. Ja mam nadzieję, że będzie podobnie za 20 lat, wszystko się zmienia, niemal z dnia na dzień. Mamy ciągle nowe priorytety, nowe zagrożenia od czasu pandemii COVID, czy napaści Rosji na Ukrainę, również problemów, które były z polskim i europejskim rolnictwem. Musimy pamiętać o tym, że to są wszystko wyzwania, które równocześnie pozwalają nam stworzyć nową, lepszą Unię Europejską. Głęboko wierzę, że wszystkie kryzysy, które Unia także przechodziła w przeszłości, na przykład wielki kryzys z 2008 roku, który przyszedł do nas z Ameryki, udało się z nim uporać. Unia nie była przyczyną kryzysu, ale sposobem na jego rozwiązanie, głęboko wierzę, że i tak będzie w przyszłości. Dlatego życzmy sobie następnych takich dwudziestu lat, jak te minione.

Czy Polska powinna przyjąć euro?

To dziś przedwczesna dyskusja, bo nie jesteśmy do tego kompletnie przygotowani. Polska ma bardzo wiele do zrobienia i wiele lat będzie trwało unormowanie polskiej gospodarki, żebyśmy mogli przyjąć europejską walutę i wtedy musimy po prostu zadecydować, czy to robimy i jak się do tego przygotujemy.

Na koniec zapytam, jak pan premier wspomina dzień, w którym Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, 1 maja 2004 roku?

To był moment, kiedy osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy i o czym marzyliśmy od lat. Ale trzeba pamiętać, że pięć lat wcześniej weszliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i ten sojusz dał nam poczucie stabilności, dał nam poczucie bezpieczeństwa. A dla biznesu i dla naszego wejścia do Unii Europejskiej to poczucie bezpieczeństwa, które niesie z osobą uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim było po prostu bezcenne. Teraz mamy jedno i drugie. Jesteśmy w Sojuszu, jesteśmy w Unii Europejskiej. Musimy te dwa wielkie atuty naszej obecności w Europie i w takim właśnie miejscu Europy wykorzystać w następnych latach. O tym myślałem 20 lat temu i o tym myślę dzisiaj.

Rozmawiał Konrad Karpiuk