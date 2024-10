Złoty Laur "Super Biznesu" przyznany po raz 11-sty! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Złote Laury rozdane

Redakcja "Super Biznesu" od 2014 roku nagradza przedstawicieli biznesu, świata polityki i wybitne osobistości statuetkami Złotego Lauru. Gala wręczenia tych prestiżowych wyróżnień rokrocznie odbywa się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Nie inaczej było i tym razem. Na uroczystej gali z udziałem m.in. byłego premiera RP i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, Krzysztofa Paszyka, ministra rozwoju i technologii, kierownictwa Grupy ZPR na czele z przewodniczącym rady nadzorczej Zbigniewem Benbenkiem oraz kierownictwo Time SA na czele z prezesem Rafałem Arciszewskim, przyznaliśmy siedem statuetek.

W tym roku Złoty Laur "Super Biznesu" został podzielony na następujące kategorie:

Ambasadorka Polski

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości

Zielona transformacja

Innowacyjność

Sponsoring sportowy

Osobowość 20-lecia

Wyróżnienia trafiły kolejno do:

Aleksandry Mirosław, złotej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Servier Polska

Jeronimo Martins Polska

Budimex

Hanwha Aerospace Europe

Suzuki Motor Poland

Prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP i przewodniczącego PE

Złoty Laur "Super Biznesu"

To prestiżowa nagroda przyznawana osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce. Została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Co roku, kapituła złożona z przedstawicieli redakcji magazynu „Super Biznes” wyróżnia firmy, osoby oraz inicjatywy, które odnoszą sukcesy, działają uczciwie i odpowiedzialnie, niejednokrotnie podejmując działania na rzecz społeczeństwa. Złoty Laury "Super Biznesu" wręczany jest na uroczystej gali, na którą zapraszani są przedstawiciele rządu, polscy top managerowie, politycy oraz przedstawiciele sektora MSP.

Tradycyjnie gali przyznania nagród Złoty Laur "Super Biznesu" towarzyszy Kongres Gospodarczy POLAND GO! Jest to cykl debat eksperckich, podczas których zaproszeni goście (przedstawiciele rządu, biznesu oraz organizacji pozarządowych) omawiają bieżące i najistotniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, zagadnienia. Złoty Laur "Super Biznesu" i Kongres Gospodarczy POLAND GO! to wydarzenia organizowane przez redakcję „Super Biznesu”. „Super Biznes” jest dodatkiem do „Super Expressu”, wydawanym od 2010 roku i poświęconym zagadnieniom związanym z prowadzeniem własnej firmy.