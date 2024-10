Uroczysta gala rozdania nagród Złoty Laur "Super Biznesu" [RELACJA NA ŻYWO]

Na żywo 11. edycja rozdania nagród Złoty Laur "Super Biznesu" 20:40 Trzecia kategoria to Innowacyjność. Tutaj zwycięzcą zostaje Hanwha Aerospace Europe. Gratulacje! Statuetkę z rąk Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich odbierze dr. inż. RobertSzelenbaum, Dyrektor ds. Kluczowych Programów Hanwha Aerospace Europe 20:35 Zwycięzcą w tej kategorii zostaje Jeronimo Martins Polska. Gratulujemy! Statuetkę na ręce Arkadiusza Mierzwy, dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka przekazuje prof. Przemysław Litwiniuk członka Rady Polityki Pieniężnej. 20:30 Drugie wyróżnienie dotyczy kategorii "Wspieranie Polskiej Gospodarki". 20:22 Zwyciężczynią zostaje Aleksandra Mirosław, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nagrodę w imieniu olimpijki odbierze Jan Peńsko, menadżer i przyjaciela Mirosław. Statuetkę przekazali wspólnie Krzysztof Paszyk - minister rozwoju i technologii oraz Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. 20:21 Pierwszą nagrodę wręczymy w kategorii "Ambasadorka Polski. 20:19 Ze sceny padły też słowa uznania i podziękowania dla wszystkich polskich służb walczących z powodzią na południu Polski. Hubert Biskupski podkreślił też niezwykłą rolą, jaką odgrywają przedsiębiorcy, którzy będą odbudowywać zniszczone biznesy na terenach popowodziowych. 20:10 Na scenie pojawił się Hubert Biskupski. Pomysłodawca nagród Złoty Laury, szef "Super Biznesu" i zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu". 20:09 Prowadząca Anna Butrym powitała gości specjalnych - m.in. byłego premiera RP i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, Krzysztofa Paszyka, ministra rozwoju i technologii, kierownictwo Grupy ZPR na czele z przewodniczącym rady nadzorczej Zbigniewem Benbenkiem oraz kierownictwo Time SA na czele z prezesem Rafałem Arciszewskim. 20:07 Muzycznym akcentem - występem polsko-francuskiego zespołu BE MY, którą przedstawił swoją wersję utworu „Słownikowa samba” Zbigniewa Wodeckiego, rozpoczęła się uroczysta gala w Pałacu Prymasowskim. 20:03 To już się dzieje! Ruszyła 11. gala rozdania statuetek Złoty Laur "Super Biznesu". 19:54 Początek eventu dosłownie za kilka minut. Uroczystość poprowadzi w tym roku Anna Butrym. 19:40 Rokrocznie uroczystość rozdania statuetek Złoty Laur "Super Biznesu" poprzedzają debaty gospodarcze organizowane przez naszą redakcję. W tym roku rozmowa była poświęcona europejskiej gospodarce i Polsce na międzynarodowej arenie gospodarczej. W dyskusji udział wzięli prof. Leszek Balcerowicz, Katarzyna Smyk, Marek Prawda, Marcin Nowacki. Największą dyskusje wśród internautów wywołała opinia prof. Balcerowicza na temat deficytu budżetu państwa. Jak eksperci oceniają skutki i konsekwencje wejścia Polski do UE.

Do kogo trafią wyróżnienia?

Złote Laury „Super Biznesu” zostaną przyznane 22 października w Hotelu Bellotto w Warszawie. Kapituła, złożona z przedstawicieli redakcji „Super Biznesu”, wyłoniła firmy lub instytucje nominowane w 7 kategoriach, uwzględniając najważniejsze sektory polskiego biznesu.

Osobowość 20-lecia

Złote Laury "Super Biznesu" trafią również do wybitnych osobistości indywidualnych. W tym roku będą to nagrody w aż dwóch kategoriach: Osobowość 20-lecia oraz Ambasador Polski. W ramach tej ostatniej statuetka trafi do osoby, która w ubiegłym roku stała się najlepszym ambasadorem naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jak co roku, statuetki nagrodzonym będą wręczać oraz wygłaszać laudacje partnerzy naszej gali. Bezpośrednia transmisja z gali odbędzie się na stronie se.pl, na Facebooku "Super Biznesu" i YouTube "Super Expressu".