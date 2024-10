Debata "Super Biznesu": 20 lat Polski w Unii Europejskiej

Poland GO

We wtorek 22 października 2024 roku już kolejna edycja kongresu gospodarczego Poland Go. Wydarzenie organizuje redakcja "Super Biznesu". Cykl gospodarczych spotkań uwieńczonych wieczorną uroczystą galą rozpoczyna debata poświęcona Polsce w Unii Europejskiej. Debatę zatytułowaną "20 lat Polski w unii Europejskiej" można oglądać na kanale "Super Expressu" na You Tube. Start o godz. 11. Do dyskusji w debacie zaproszono doskonałych gości. Udział w niej wezmą Katarzyna Smyk, szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prof. Leszek Balcerowicz, były prezes NBP, były wicepremier, Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Debatę poprowadzi Tomasz Walczak z "Super Expressu". Zachęcamy do aktywnego udziału w debacie poprzez aktywność w sekcji "komentarze".

Debata " 20 lat Polski w Unii Europejskiej" rozpocznie pełen gospodarczych dyskusji dzień. Na wieczór zaplanowano uroczystą galę "Złoty Laur Super Biznesu". Statuetkę Złotego Lauru odbiorą osoby zaangażowane w rozwój polskiej gospodarki.