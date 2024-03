Rewolucja w przepisach dla Ukraińców w Polsce. To koniec wielu przywilejów

Emerytury w kwietniu 2024. Wcześniejsze wypłaty z ZUS

Wypłaty kwietniowych emerytur będą odbywały się wcześniej niż wypłaty świadczeń w innych miesiącach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w ten piątek rozpocznie wypłaty kwietniowych świadczeń emerytalnych. Zwykle emerytury wypłacane są w siedmiu terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli wypłata przypada na weekend lub święto, ZUS wypłaca świadczenia wcześniej. Właśnie z taką sytuacja będziemy mieli do czynienia w kwietniu. Kiedy zatem seniorzy, których termin wypłaty emerytur wypadnie w dzień wolny od pracy, dostaną swoje kwietniowe świadczenia?

W związku z tym, że 1 kwietnia wypada w Poniedziałek Wielkanocny, osoby, które mają wyznaczony na ten dzień termin wypłat świadczeń z ZUS, otrzymają swoje świadczenia kilka dni wcześniej, jeszcze przed Wielkanocą - 29 marca. To jeszcze nie koniec nadchodzących zmian!

Osoby, które mają termin wypłaty swojego świadczenia z ZUS 6 kwietnia, dostaną dodatkowe przelewy z ZUS (lub od innego płatnika) 5 marca. Tutaj również powód zmian jest błahy, po prostu 6 kwietnia wypada w sobotę, więc ZUS musi wypłacić pieniądze wcześniej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku świadczeń emerytalnych, które powinny być wypłacone 20 kwietnia (to także sobota). Dotrą one do seniorów najpóźniej 19 kwietnia.

Kwiecień to miesiąc wypłaty 13. emerytur

Dla wszystkich seniorów mamy kolejną dobrą wiadomość - ich domowe budżety zostaną zasilone (tak 29 marca, jak i w kolejnych kwietniowych terminach) także tzw. "trzynastkami", które wyniosą w tym roku 1780,96 zł brutto.

