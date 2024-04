Koniec z fajerwerkami w Polsce! Za strzelanie aż 1000 zł kary

Zakaz sprzedaży węgla do domowych pieców! Padła konkretna data

Fajerwerki, petardy w Polsce?

Lubisz fajerwerki? To niebawem możesz mieć do nich utrudniony dostęp. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zajęła się zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wraz z autopoprawką. Komisja badała zgodność projektu z prawem Unii Europejskiej. Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, przedstawiając projekt, wskazała, że dotyczy on wprowadzenia dla gmin możliwości uchwalania zakazów wykorzystywania wszelkiego rodzaju wyrobów pirotechnicznych.

Nowy projekt stanowi pierwszy krok do regulacji kwestii fajerwerków. - Moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem byłby całkowity zakaz używania fajerwerków przez osoby fizyczne. Tutaj oddajemy decyzję w ręce władz gminy - powiedziała Katarzyna Piekarska.

Zastrzeżenia do projektu zgłosiło m.in. Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, którego przedstawiciele wskazywali na brak konsultacji w tej kwestii z branżą. Ponadto - zdaniem stowarzyszenia - regulacja narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności, ponieważ wprowadza zakaz swobodnego gospodarowania prawem własności. Chodzi np. o zakaz fajerwerków na terenie prywatnym.

Gosek-Popiołek zaznaczyła, że w toku prac parlamentarnych można wydłużyć czas wejścia w życie regulacji tak, by branża mogła się dostosować do tych przepisów.

Zgodnie z obecnym kształtem projektu ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Komisja Ustawodawcza w głosowaniu opowiedziała się jednogłośnie za dalszym procedowaniem projektu w odpowiedniej tematycznie komisji.

Kiedy można odpalać fajerwerki?

Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie własnym można wystrzeliwać fajerwerki od godziny 6 do 22 przez cały rok. Poza swoja posesją, w miejscach publicznych, wyrobów pirotechnicznych jak fajerwerki, rzymskie ognie, petardy, możemy używać jedynie w dniach 31 grudnia oraz 1 stycznia (sylwester i Nowy Rok), a także 13 i 14 stycznia (sylwester i Nowy Rok w obrządku prawosławnym)

