Wesele w 2024 roku. Ile kosztuje?

W okresie pandemii wiele młodych par odkładało swoje decyzje o ślubie i weselu. W końcu przyszedł dogodny na to czas, bez jakichkolwiek ograniczeń. Jedynym ograniczeniem wydają się być koszty imprezy. Okazuje się bowiem, że na organizację wesela w 2024 roku trzeba przeznaczyć nawet 100 tys. zł. Jak to możliwe? Czy warto wziąć kredyt na wesele, który trzeba będzie spłacać latami? Lwią część sumy pochłania organizacja samego przyjęcia weselnego. Według wyliczeń weddingplanerów ta część uroczystości ślubnej pochłania ponad 50 proc. całego budżetu. Po kolejne około 10 proc. to ubiór, dekoracje, zdjęcia, muzyka. Jak wszystko się podliczy, to bardzo skromna wersja uroczystości to koszt rzędu 50 tys. zł. A impreza na ponad 100 osób z nowoczesnymi atrakcjami, w modnym miejscu może kosztować już 100 tys. zł, a nawet i więcej. Skąd młodzi mają wziąć takie pieniądze?

Skąd wziąć pieniądze na wesele?

Według raportu OLX nawet co czwarte przyjęcie jest organizowane z pomocą środków od rodziny lub banków. Około 9 proc. par młodych pożycza gotówkę od najbliższych, a 12 proc. po prostu bierze pożyczkę w banku. Decydując się na zaciągnięcie pożyczki czy kredytu w banku warto potencjalnie wyliczyć, czy wesele nam się zwróci. Można uprzedzić gości, by nie kupowali prezentów, tylko po prostu włożyli do koperty gotówkę. Jeśli tak zebrana pula pokryje koszty organizacji przyjęcia, to można szybciej uwolnić się od bankowego zobowiązania. Można od razu spłacić kredyt przed końcem umowy i jeszcze odzyskać część kosztów kredytowych. Jeśli zebrana kwota nie wystarczy na pokrycie kredytu, można spłacić tylko jego część i skrócić okres kredytowania lub obniżyć raty.