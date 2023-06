1500 zł za ślub w polskim kościele. Pary młode zdradzają opłaty za śluby kościelne

Ile kosztuje ślub w kościele?

Po pandemii wystawne wesela i eleganckie śluby ruszyły z kopyta. Wiele osób przekładało swoje uroczystości właśnie na ten czas. Teraz nie ma już żadnych ograniczeń, poza cenowymi. A te niestety w związku z utrzymującą się wysoką inflacją potrafią wyczyścić kieszenie do cna. "Fakt" prześledził fora internetowe w poszukiwaniu kościelnych cenników za ślub. Zobaczmy, co w praktyce oznacza "co łaska".

Niektórzy internauci napisali, że księża wprost podawali im konkretne kwoty za ślub. Zatem ile kosztuje ślub w kościele? Jedna para w Krakowie za mszę ślubną zapłaciła 700 zł. W liczącej niecałe 49 tys. mieszkańców Ostrołęce w jednej z parafii zgodnie z sugestią księdza trzeba było zapłacić 1500 zł. Inna para napisała na forum, że początkowo duchowny wyceniał odprawienie mszy ślubnej na 900 zł, ale w związku z inflacją podniósł stawkę do 1100 zł.

Z wiadomości na forach wynika, że sugerowana kwota może zależeć od tego, na którego księdza w kancelarii trafimy. Jedna z panien młodych przyznała, że jeden ksiądz zasugerował kwotę rzędu 1 tys. zł, a drugi miał stwierdzić, że parafianie dają między 400 zł a 800 zł. "My daliśmy 500 zł i był bardzo zadowolony" - podkreśliła kobieta.

Jedno jest pewne, w związku z tym, że w kościele katolickim nie ma odgórnego oficjalnego cennika za usługi, a istniej dobrowolność opłat, to każdy może uiścić taką kwotę, jaką sam po prostu uznaje za stosowną.

